打擊網上欺凌　鄧炳強：完成處理虛假訊息顧問研究　繼續密切留意

針對打擊網上誹謗及欺凌行為，保安局局長鄧炳強今日（19日）書面回覆議員質詢時指，民政及青年事務局已完成處理虛假信息的顧問研究，政府會繼續密切留意相關問題，又指整體來說，本港現時在媒體方面的資訊發放較以往有改進，但不表示無須提防虛假訊息及其他網上誹謗及欺凌行為。



網上欺凌造成的傷害不能輕視（Jay Wennington/Unsplash）

鄧炳強表示，仍須提防虛假訊息及其他網上誹謗及欺凌行為。（廖雁雄攝／資料圖片）

鄧炳強回應選委界議員周文港的書面質詢時又提供了執法數字，指在互聯網上散播不當言論可能違反《個人資料（私隱）條例》下的「起底」罪行，自該罪行自2021年10月生效以來，截至去年底，私隱公署共拘捕六十三人，當中三十二人已被定罪。而警務處截至去年第三季，也因亦因「 起底 」導致當事人或其家人蒙受私隱條例下的指明傷害，進行調查並拘捕三十四人，當中十八人已被定罪。

而根據律政司的紀錄，過去三年沒有就《誹謗條例》 下「發布明知虛假的永久形式誹謗」作出檢控。而截至去年第三季，共有作有1006人因涉及刑事恐嚇或勒索等罪行而遭檢擯，當中四百五十人已被定罪。上述罪案相關數字已包括在互聯網干犯的個案。

選委界議員周文港關注如何打擊網上欺凌（歐嘉樂攝）

周文港的質詢中提到，2023年9月我，內地發布《關於依法懲治網絡暴力違法犯罪的指導意見》，旨在依法懲治網絡暴力違法犯罪活動，有效維護公民權益和網絡秩序。他詢問政府會否借鑒有關經驗，完善相關法例。