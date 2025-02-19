審計報告揭公營機構大花筒　許正宇：並非｢無王管｣　審計署是防線

民建聯立法會議員黃英豪今日（19日）在立法會會議提出質詢，關注審計署署長報告書揭露不少公營機構出現管治問題。財經事務及庫務局局長許正宇表示，2020年至2024年間，審計署署長擬備10分報告書，其中12個章節涉及12個公營機構改善管治建議，6個公營機構已經全數落實建議，平均需時1.5年。



選委界立法會議員馬逢國則建議設統一機構審查公營機構高層任命及薪酬幅度，以及監督考核表現。許正宇強調公營機構絕不是「無王管」，指「架床疊屋」設統一機構，對於聚焦某一公營機構並非最好。



2月19日，立法會召開大會，出席的包括財經事務及庫務局局長許正宇。（黃浩謙攝）

議員質疑公營機構成效 促設委員會監管

會議上，黃英豪追問指公營機構管治指引在2008年擬定，會否考慮檢討。許正宇表示，一直都會考慮是否需要修改，惟指引並非監督公營機構的唯一部分，政府會多管齊下確保監管到位。

2月19日，立法會召開大會，出席的包括民建聯立法會議員黃英豪。（黃浩謙攝）

馬逢國則表示，有公營機構要發債應付現金流壓力，促設公營機構委員會，審查機構高層任命及薪酬，以及監督考核表現等。商界立法會議員廖長江則表示，根據審計署歷年的報告書，無論涉及民生或經濟發展的資助計劃，都出現申請進度緩慢、未能按照時間完成審批、機構內部缺乏審批相關制度指引等問題。

2月19日，立法會召開大會，出席的包括商界立法會議員廖長江。（黃浩謙攝）

2月19日，立法會召開大會，出席的包括選委界立法會議員馬逢國。（黃浩謙攝）

許正宇：政府有派人在公營機構 審計署及帳委會亦是「防線」

許正宇回應指，公營機構並非「無王管」，指「架床疊屋」設統一機構，對於聚焦某一公營機構並非最好，並表示公營機構每年都要提交預算及規劃，審計署及立法會帳委會亦是「防線」。此外，許正宇表示並非公營機構「出事後補飛」，公營機構內部有架構、政府都有委派人員在機構內，體現管控。