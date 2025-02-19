屯赤連接路超支　帳委員極度關注政府成本管控及對承建商監督

立法會政府帳目委員會完成審計報告中的其中兩個章節的公開聆訊。帳委會主席、自由黨議員邵家輝今日（19日）在大會總結時表示，審計報告發現連接港珠澳大橋香港口岸的屯門至赤鱲角連接路工程造價合計超支39億元，帳委會極度關注當局的成本管控，促請日後工程應嚴格遵循原訂的資源配置。



審計報告發現屯門至赤鱲角連接路超支十九億（資料圖片）

邵家輝又指，帳委會也極度關注當局對工程顧問和承建商的監督，尤其因為物料估算及擬備招標文件上的失誤而引致的額外支出，及處理工地意外的不足，強烈促請當局探討在顧問合約中引入風險共擔的條款及補償機制。

有承建商被評表現極差 仍能獲取政府工程合約

至於有顧問及承建商表現曾被評為欠佳甚至極差，仍能取得政府工程合約，帳委會強烈認為有必要檢討評標機制，提高對投標者過往表現的評分比重，並考慮設立黑名單，以加強阻嚇力。

邵家輝（盧翊銘攝）

帳委會又促資助機構主管迴避自我審批公幹安排

另外，審計報告發現創新科技署轄下的「納米及先進材料研發院」，2019年至24年期間進行的20次離港公幹旅程，機票費用共涉200萬元，當中9次旅程安排曾作更改，並基於個人理由延期逗留。

邵家輝指出知悉研發院及當局均同意當時的程序和安排有不足和可改善空間，在新任行政總裁的帶領下，研發院已訂立新指引。帳委會強烈促請資助機構的主管級人員以身作則，樹立榜樣，即使指引中沒有明確訂明，亦應主動迴避作出自我批核或交由下屬作出審批的安排；同時主管級人員應持續檢討和優化相關指引，訂立明確清晰審批制度，避免任何引起實際、潛在或觀感上利益衝突的行為。

邵家輝又說，帳委會對研發院在2019至2024年，5間有多項業績表現未能達標，深表關注，強烈促請研發院加強與本地及外地機構合作，發起值得推行的研究項目，著力加強商品化工作，以提升收入。