經民聯擬兩會提逾20項建議　倡港澳跨境物流一日送達

經民聯今日（20日）公布將於係全國兩會期間遞交逾20份建議和提案，稱要以敢於破局的精神，既推動香港開拓經濟新增長點，更為國家現代化貢獻香港力量。全國政協常委、經民聯監事會主席林建岳表示提出的兩會建議和提案，以國家主席習近平澳門講話為指引，對產業改革、制度創新積極建言，包括建立跨境物流中心，落實港澳地區跨境物流一日送達目標。



經民聯又提出《粵港澳合作打造大灣區航天教育基地》全國政協聯名提案，建議利用橫琴粵澳深度合作區的優勢，建立國家航天教育基地，成為加強港澳青少年對國家認同的重要平台。



經民聯提出逾20項建議及提案。（經民聯Facebook）

促建「跨境電商支點」 港澳跨境物流一日送達

林建岳表示，在北部都會區的發展上，經民聯提出建立「跨境電商支點」、跨境物流中心、構建「港澳研發+灣區轉化」創科生態圈等倡議，落實港澳地區跨境物流一日送達、加速科研成果產業化等具體目標。就香港與內地企業「拼船出海」、助力國產品牌開拓國際市場等，經民聯提出進一步發揮「一國兩制」制度優勢的構思建議。

經民聯提出《粵港澳合作打造大灣區航天教育基地》的全國政協聯名提案，建議利用橫琴粵澳深度合作區優勢，建立具規模的國家航天教育基地，加強港澳學生的航天、科技、愛國教育，成為港澳青少年建立國家認同的重要平台。

陳亨利表示，支持特區政府據理力爭，向美方提出交涉及透過世貿組織的機制作出投訴，捍衛香港的權益。

陳亨利提港澳居民發展遠洋漁業 仿「繁花」推動品牌發展

全國政協委員陳亨利提交2份提案，包括港澳居民發展遠洋漁業及推動品牌發展等建議。他表示，近海漁業資源衰歇、污染和漁船用油成本劇漲，須升級轉型發展新動能，建議將《中華人民共和國漁業法》及《遠洋漁業管理規定》的適用範圍擴展至「具有中國國籍的港澳居民以及由這些港澳居民全資的法人」，使港澳居民可以合法參與我國的遠洋漁業。

就推動品牌發展方面，他建議品牌服飾植入電影、電視劇及綜藝節目中，提升品牌知名度，例如近年熱播的電視劇「繁花」獲法國傳統品牌贊助服裝，品牌隨劇「爆紅」，還吸納了一班年輕消費者。