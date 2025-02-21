共享基金會｜續與福建省衛健委合作　再赴塞內加爾消除白內障

「港產」國際醫療人道援助機構「共享基金會」早於2022年11月與福建省衛健委簽署合作備忘錄，自2023年10月起派駐6批醫療隊遠赴西非國家塞內加爾法蒂克地區執行「消除白內障致盲項目」，截至今年1月已經免費為超過5,400名病患檢查眼疾，並且成功完成3,300例白內障切除手術。2月20日，共享基金會總幹事陳英凝與福建省衛健委主任楊閩紅續簽合作備忘錄，承諾擴展塞內加爾項目，深化雙方醫療領域合作。



共享基金會主席梁振英向31名曾赴塞內加爾的醫療隊成員頒贈紀念章，以表揚他們仁心仁術造福當地人民。（共享基金會提供）

2月20日，全國政協副主席、共享基金會主席梁振英率領基金會團隊前往福州，並與福建省政協主席騰佳材、福建省副省長李興湖等人共同見證，基金會與福建省衛健委續簽合作備忘錄。基金會計劃於今年6月完成塞內加爾法蒂克地區項目後，在下半年將項目點遷移至塞國其他地區，繼續無償消除白內障致盲擠壓病例，幫助當地病患重見光明。

在續簽儀式上，梁振英讚揚醫療隊成員「不畏艱辛、甘於奉獻的精神，秉承著『共享』理念」。他又向31名曾赴塞內加爾的醫療隊成員頒贈紀念章，以表揚他們仁心仁術造福當地人民，以實際行動講好中國故事，為推動構建「人類衞生健康共同體」作出更大貢獻。