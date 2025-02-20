民主黨公布展開解散程序．足本重溫｜主席羅健熙：仍想為香港付出

成立逾30年的民主黨醞釀解散，中央委員會今天（20日）開會商討前路，主席羅健熙會後見傳媒。他公布會中央委員會決定展開解散，會成立一個三人小組跟進解散的相關安排。將舉行會員大會進行表決，最少50人出席，如得至少75%出席人士投票通過，便會正式解散。



羅健熙表示，民主黨仍然「想喺香港呢個地方去付出」，但解散有好多原因不能透露。



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主席羅健熙在會後表示，在今晚的會議中，決定成立一個小組處理解散及清盤安排。小組由羅健熙、副主席莫建成及秘書長梁永權組成，主要處理清盤財政及法律上的問題。

羅健熙：有400會員 會員大會75%出席者贊成才可解散

羅健熙透露在會議上，有出席的中委都以平常心去處理，各人都有各種情緒及想法，但一致決定要對會員負責，於是決定成立小組處理解散事宜，有進一步消息會再作公布。他強調今次成立小組是中委的集體決定，但中委並不能決定是否解散民主黨，最終決定權在會員手上。

他表示，中委對會員的反應有一定的評估，民主黨現時有400會員，過去的會員大會有約100名會員出席，但今次茲事體大，或許會有更多會員出席，屆時如有75%出席者贊成，民主黨便會解散，他估計會有會員不同意，甚至反對解散。至於解散是否因為未來選舉機會不大，他表示在出作決定時並沒有考慮選舉，亦未曾去接觸相關人士。

1990年香港民主同盟成立 ，成為香港第一個政黨。（民主黨網頁）

指解散有好多原因不能透露 羅：審視了現時政治環境等因素

羅健熙表示，民主黨仍然「想喺香港呢個地方去付出」，但解散有好多原因不能透露。至於會如何總結自己任內表現，他指現時仍有工作要處理，目前不會評價。

他又指過去一段好長時間得到市民信任，民主黨才可以走到今天，相信香港市民有能力可以面對任何困難。他不評論坊間傳聞及分析，以及民主黨解散後的影響。

羅健熙亦指，在香港爭取民主一向都好困難，尤其是在過去數年，有不少民主組織解散。他又指民主黨在營運上並不欠缺資金，但在審視過現時的政治環境等因素後，才有此決定。

羅健熙續說，在過去一段時間，未有好詳細時間諮詢會員，認為做法的確不理想，對會員有歉意，「唔希望會員要睇新聞先知民主黨發生咩事。」他又指現時香港現狀與大眾預想中不同，民主黨與政府對《一國兩制》的看法亦有分歧，但認為社會要多元才有進步，亦相信香港人有能力去面對。

1994年港同盟及匯點宣佈合併，民主黨誕生。（民主黨網頁）

民主黨成立逾30年

民主黨1994年10月2日成立，其歷史要數到1986年的高山大會，當年多個民主派團體聯合爭取1988年香港立法局選舉實施直選，以及希望基本法內的政制方案能更符合民主原則。

及後，民主派1990年組成香港民主同盟 ，成為香港第一個政黨，港同盟和匯點1994年合併為民主黨，至今民主黨已經成立逾30年。

民主黨最近提交財政預算案建議（夏家朗攝/資料圖片）

民主黨最近傳出醞釀解散的消息，主席羅健熙昨日（19日）見記者時承認，「近日的確有一些討論，暫時只講得咁多」，今日召開中委會會議討論民主黨前路。

翻查黨章，列明中央委員會可建議民主黨在會員大會全體會議上批准通過、修改、或撤銷其認為對黨有效運作和管理黨務必須或有利的章程。換言之，若然民主黨要解散，首先要獲得現屆11人的中央委員會通過，再建議會員大會提出解散章程，並予以投票通過。

12月1日，民主黨舉行第16屆中央委員會及紀律委員會換屆選舉，羅健熙連任主席。（盧翊銘攝／資料圖片）

中央委員會認為是適當時候，便可召開臨時會員大會，不過要提前通知黨員出席。根據黨章，如要召開特別決議的會議，或是周年會員大會，須提前最少21天以書面形式發出開會通知。除非另有決定，否則會議最低法定人數為50人。

所有出席的會員均有一票，親身投票或代理人投票均計算在內。如果解散，根據公司條例，特別決議須至少75%多數票通過。倘若大會通過解散章程，接下來的程序可參考同為有限公司、2023年宣佈清盤的公民黨。