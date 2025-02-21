醫管局擬合併港島區醫院聯網　議員憂慮對當區居民造成影響

立法會衞生事務委員會今日（21日）召開特別會議，討論醫院管理局聯網規劃及安排，醫管局計劃合併港島東、西醫院聯網，預料明年完成。醫務衛生局局長盧寵茂開場發言指，醫管局不時因應人口增長、分布和結構變化，醫療科技、區域發展等因素，檢視和重新規劃聯網服務，從而優化公營醫療管理及服務，希望可善用資源照顧市民的需要。



不過，有議員則指表示，未來人口持續老化，局方不應僅因為人口減少就減少醫院聯網資源。



盧寵茂（梁鵬威攝）

民建聯立法會議員梁熙。（資料圖片）

梁熙：不應因人口下降就減少聯網資源 醫管局：考慮眾多因素

民建聯港島東立法會議員梁熙指，港島人口減少但65歲以上人口會有增長，不應因為人口減少就加減低港島東以及港島西聯網資源。盧寵茂回應指，港島東及港島西各自聯網人口僅得60萬，而其他醫院聯網人口卻高達100萬。醫管局行政總裁高拔陞補充指，醫管局考慮人口，同時亦會考慮人口老化、慢性病等數據，而港島東、西聯網合併後，就大致上與其他醫院聯網相同。

楊永杰（資料圖片）

立法會A4聯盟九龍中立法會議員楊永杰則指出，黃大仙面對人口老化問題，應考慮建設具有急症室的醫院，例如講黃大仙議員擴建並與鑽石山配水庫搬遷後的地段建設綜合醫院，或考慮改善聖母醫院等。惟盧寵茂表示，急診醫院需大量人手，並非只是加設急症室，更需要有內科、外科、婦科、兒科等，舉例指有人撞車，送到急症室如無其他配置可進行手術，對病人而言都十分危險。

東區醫院。（廖雁雄攝）

醫管局目前轄下7個醫院聯網已採用二十多年，醫管局計劃將港島東及港島西合併為一個聯網，整合後港島區五間急症或重症醫院，包括東區醫院、律敦治醫院、瑪麗醫院、葛量洪醫院和長洲醫院核心服務會維持，瑪麗會繼續提供各種現有服務及提供專門服務，初步預計分階段重整需時一年多，預計於明年完成。

新界方面，由於預計新界東和新界西聯網服務範圍的人口長遠會顯著上升，當局會因應北都的發展及相應未來新界人口增長及分布，在適當時候增設新界北聯網，並調整新界東聯網及新界西聯網的服務範圍。