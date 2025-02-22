兩會｜民建聯倡設人才購房資金池　一簽多行擴至全國一線城市

全國兩會將於下月初在北京召開。民建聯將提出約40項建議及提案，今日（22日）介紹關於促進大灣區融合、兩地民生、人才等重點建議和提案。全國人大常委李慧琼表示，打造香港成為國際高端人才聚集地，需解決人才日常生活需要，故建議建立購房資金池讓人才購房，以及要進一步做好大灣區對接，全面優化職業資格互認。



港區人大代表朱立威建議，一簽多行赴港簽注逐步擴展到大灣區內地城市，並考慮擴展到全國一線城市。



民建聯就兩會提出建議及提案（民建聯直播截圖）

李慧琼表示，就打造香港成為國際高端人才聚集地，需要國際高端人才以香港作為首選居住地，及需要大灣區聯動，解決人才生活需要，建立設購房資金池，讓人才更易以香港為家。她表示，要聚焦讓國際高端人才選擇在香港發展事業，需要進一步做好與大灣區對接，要全面優化職業資格互認，惟大灣區之間發展存在差異，望建立大灣區人才協同發展機制。

此外，她建議進一步深化愛國主義教育落實，建議設立更多愛國主義教育基地及路線。另外國家抗爭勝利80周年，她相信國家會舉辦活動，希望部分活動可輻射到香港，讓學生、青年了解抗戰艱難，以及希望中央支持推動整合香港「紅色資源」，讓愛國主義教育更為充分。

朱立威（資料圖片）

一簽多行先擴展至大灣區 再到全國一線城市

朱立威建議，先參考深圳經驗，將一簽多行赴港簽註逐漸擴展到大灣區其他城市，及後可考慮拓展至內地一線城市，例如部分省會、重點城市等。其次，他建議加快處理單程證，希望藉此縮短分隔內地與香港的夫妻團聚時間，以及為香港提供更多年輕人口。

陳勇（黃浩謙攝）

貿易戰無礙國家發展

被問及如何看待中美貿易戰。港區全國人大陳勇表示美國損失更大，美資商會對香港投資有增加，加上中國及香港優勢潛力大，短期的貿易戰、世界經濟波動不能阻礙國家發展，而香港都有向上發展的趨勢。

李慧琼相信國家已經做好準備，對應對未來可能出現的關稅戰充滿信心，認為香港作為國家不可分離的一部分，要與國家保持步伐一致，港府、商界都要時刻警覺、做好應對挑戰的準備。

對於DeepSeek，李慧琼表示市場對中國的人工智能、科技創新信心增強，期待有下一輪爆發性科技發明或貢獻，亦指世界變化太快，支持港府制度創新，包括改革固有工作模式，思考如何提速、提效配合世界變化。