鍾庭耀再被警方國安處帶走　調查後離開灣仔警署

香港民研主席鍾庭耀本月13日在住所被警方國安處帶走，協助調查前副行政總裁鍾劍華被通緝的案件，警方其後搜查黃竹坑香港民研總部。事隔兩周，鍾庭耀今日（27日）再在寓所被警方國安處帶走，帶到灣仔警署協助調查；逗留至下午2時15分左右始離開。



鍾庭耀兩周內再被國安處帶走，今日（27日）下午2時15分左右離開灣仔警署。（馬耀文攝）

鍾庭耀兩周內再被國安處帶走，今日（27日）下午2時15分左右離開灣仔警署。（馬耀文攝）

鍾庭耀兩周內再被國安處帶走，今日（27日）下午2時15分左右離開灣仔警署。（馬耀文攝）

鍾庭耀及兩名民研職員本月13日被帶回警署協助調查。（資料圖片/陳浩然攝）

鄧炳強表示，調查是為了解有無人士和機構與潛逃者有關，和民研所做的民調並無關係，強調這一刻仍未拘捕鍾庭耀。（廖雁雄攝）

鍾庭耀被國安處帶走助查 鄧炳強：這一刻仍未拘捕

保安局局長鄧炳強本月13日被問到警方國安處帶走鍾庭耀協助調查的原因時表示，調查是為了了解有沒有人士和機構與潛逃者有關，強調與民研所做的民調無關係，這一刻亦未拘捕鍾庭耀。

香港民研主席鍾庭耀於本月13日在住所被警方國安處帶走，消息指是協助調查前副行政總裁鍾劍華被通緝的案件。（資料圖片）

至於有意見質疑警方為何不早點要求鍾庭耀配合調查，鄧炳強表示，採取行動的時間取決於案件主管，例如手上的證據等。

本月13日上午10時，鍾庭耀被帶到香港民意研究所位於黃竹坑業興街11號南滙廣場的會址協助調查。（翁鈺輝攝）

鍾表明留港非為抗爭 引述甘地「暴政必亡，真理必勝」

鍾庭耀月初被警方國安處帶走調查前的四日，民研舉行記者會交代新一年的發展路向，鍾隨後在民研的社交媒體發文稱曾思考退休：「2025 看來是一個退休的好日子。」他稱在民研工作超過三分之一個世紀，因經歷先盛後衰而唏噓，並感慨「應否繼續堅持」。

他說三年前友人勸離，但他認為「此心安處是吾家」，選擇留下不是為了抗爭，而是堅持。鐘庭耀認為真相從來不會因時制宜或因人而異，並引述印度國父聖雄甘地指，「在歷史的長河裡，暴政必亡，真理必勝」。

鍾庭耀2020年接受專訪時說，縱使世局變化急速，但研究所的工作和研究項目不會因《國安法》而刪減或修改。(資料圖片)

香港民研前稱港大民研，於1991年6月成立，隸屬於香港大學社會科學學院社會科學研究中心，是香港具公信力的民調機構之一，定期就特首和主要官員，以及立法會選舉民調。2019年5月4日，民研計劃脫離香港大學，成立獨立新機構「香港民意研究所」營運。

機構成立34年來多番引發爭議，最經典的是2000年的「港大民調風波」，時任特首董建華的特別助理路祥安涉向鍾庭耀施壓，要求停止特首及政府民調，最終時任港大校長鄭耀宗及副校長黃紹倫因事件辭職。