拼經濟應少提國安？　鄧炳強：好心但幼稚　不提國安不等於無風險

政府財赤，財政司司長陳茂波早前已預告會節流。保安局局長鄧炳強在電視節目中，被問到會否涵蓋國家安全時表示，強調向來審慎用公帑，「我諗我哋每用一個毫子，都係有需要先用」。對於有意見認為為拼經濟，應少提國安，鄧炳強說：「我覺得講呢啲嘢嘅人，係本於好心但係幼稚。」



保安局局長鄧炳強形容國家安全和發展是「鳥之兩翼」和「車之兩輪」。（廖雁雄攝／資料圖片）

被問可否削國安開支 鄧炳強：不能透露相關開支

保安局局長鄧炳強在今日（19日）播出的電視節目《講清講楚》中，被問到國安開支有否削減空間。他未有正面回應，僅稱不能透露相關開支，會審慎用公帑，「我諗我哋每用一個毫子，都係有需要先用。」

形容安全和發展是「鳥之兩翼」和「車之兩輪」

經濟表現不佳，有人認為要「拼經濟謀發展」，應少提國安。對此，鄧炳強稱，安全和發展是「鳥之兩翼」和「車之兩輪」，兩者同樣重要。

無一個安全嘅環境係發展唔到經濟，回想返2019年，周圍掟汽油彈、周圍放火，點會有經濟發展啊？ 保安局局長鄧炳強

鄧炳強反問：騙案低咗就不再用「提子」宣傳?

鄧炳強又舉例，就如騙案一般，「有人話你聽而家騙案低咗、唔使再攞隻『提子』出嚟宣傳啦」，他認為這些想法很危險，形容不能好了傷疤忘了痛，強調國安風險不會因為不提起，便不存在。

有啲人話「都無嘢啦，唔使講啦」，講吓「港獨」，「講吓啫」；挑撥下憎恨社會、憎恨政府，「講吓啫」；掟兩舊磚，「細路仔無嘢嘅」。我覺得講呢啲嘅人呢，一係就本於好心、但係幼稚。 保安局局長鄧炳強

保安局局長鄧炳強指現時仍有人會從事「軟對抗」。（廖雁雄攝）

鄧炳強：現時仍有人會從事「軟對抗」

被問到若「成日講」會否構成副作用，包括國安處高調調查涉及潛逃者的民研機構以及其負責人、也有台灣學者獲聘到香港教書但最後不獲批入境，令人擔心學術自由受到干預。鄧炳強指，現時仍有人會從事「軟對抗」，而針對犯法的人，不會因為他是學者而不去查、也不會因為他的背景是學者而「故意無嘢都去查佢」。

至於台灣學者，鄧炳強指，拒絕他入境是因為他宣稱來港進行的活動以及其他因素。他指每年來港的學者數以百計，只有很少數被拒入境，因此將拒絕該學者入境與干預學術自由扣連起來是不正確。