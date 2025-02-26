預算案2025｜地價收入僅預計四成、赤字872億　下年度續見紅670億

【財政預算2025/財政預算案/赤字/滅赤/地價收入】財政司司長陳茂波今日（26日）在立法會宣讀下年度《財政預算案》，指本財政年度的赤字為872億元，低於一度預計的千億赤字，但也較去年初公布本年度預算案時預測的481億元高出八成，財政儲備截至今年三月底為6473億元。本財政年度的地價收入共有135億元，較原預算的330億元，大幅減少195億元，只及原預計的四成。



至於4月開始的新財政年度預計總收入為6594億元，當中地價收入預計只有210億元。他預計下年度的赤字為670億元，雖然較本年度少，但財政儲備進一步下降至只有5803億元。他又會在六個政府帳目外的種子基金中回撥620億元。



陳茂波指本年度赤字為872億元（盧翊銘攝）

財政司司長陳茂波（陳茂波「司長隨筆」圖片）

他今日披露，本財政年度政府的整體收入修訂預算為5596億元，較原預算低11.6%。其中，利得稅和薪俸稅稅收平穩，分別有1777億元和880億元，與完來預算相若，反映本港經濟的強靭。

而新財政年度的預計總收入為6594億元，當中入息和利得稅收入有3012億元，較本年度修訂預算上升降8.4%。

本年度的地價收入只及預算的四成

地價收入只及原預算的四成

不過，資產市場受壓，土地和印花稅收入減少，當中地價收入只有135億元，只及原預算的約四成，大幅減少195億元。印花稅收則為580億元，也較原預計的少130億元。

至於政府開支，本年度整體開支的修訂預算為7548億元，較原預算少221億元，當中經常開支為5625億元，也較原預算少177億元。

而計及發行1300億元的政府債券和償還221億元到期款項後，預計本年度的赤字為872億元，財政儲備截至今年三月底為6473億元，也較去年預算案估計的6851億元少378億元。

他又交代其理財理念，指經營帳要保持平衡，但非經營帳則主要用於基建投資，有需要可用經常帳的盈餘去幫助非經營開支。

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