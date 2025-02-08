財赤｜陳健波：預算案如未能顯示能控制開支 或影響本港信貸評級
撰文：文維廣
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財政司司長陳茂波本月26日發表新一份《財政預算案》，身兼行政會議成員的保險界立法會議員陳健波表示，面對財赤，如果預算案未能顯示出可以控制開支，可能影響香港信貸評級，形容環境嚴峻，希望市民明白現時「無路走」，政府必須減開支。
部門有空間2年削5%開支
陳健波在商台節目中說，政府約一半開支難以「郁動」，例如涉及綜援和長者有關開支等；其餘開支包括政府及資助機構人員薪酬等，認為部門可自行檢視如何削減開支，並認為有空間在2年內削減5%開支，如有異議，建議可成立上訴委員會處理。
他又指，部分公營機構有不少儲備，能否考慮減少撥款，或於財赤下先交回儲備，共度時艱。
陳振英倡提高就業長者免稅額
另外，2元乘車優惠計劃會否因財赤而有調整也備受關注，出席同一節目的金融界立法會議員陳振英建議，考慮提高年長就業人士的免稅額，企業聘請年長人士就業亦可獲稅務優惠，認為這個做法對部分年長人士來說，較提供2元乘車優惠更好。
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