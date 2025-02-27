外交部駐港公署斥美國會議員抹黑國安相關法例　貶低香港國際聲譽

外交部駐港特派員公署發聲明，回應美國國會參議院外交關係委員會有成員提出決議譴責通過《香港國安法》和落實《基本法〉23條本地立法，批評是個別議員肆意詆毀香港人權、法治、民主、自由，抹黑香港國安法律，為反中亂港分子撐腰張目，貶低香港國際聲譽，粗暴干涉香港事務和中國內政，對此表示強烈譴責和堅決反對。



外交部駐港特派員公署

發言人表示，香港是法治社會，國安法和國安條例實施以來，香港社會更加繁榮穩定，「一國兩制」實踐煥發新的活力，市民依法享有的各項權利得到充分保障。與此同時，特區營商環境不斷鞏固和優化，香港作為國際金融、航運、貿易中心的地位進一步提升，得到國際社會普遍讚譽。

發言人指出，有法必依，違法必究是法治基本原則。黎智英等反中亂港分子挾洋自重，散布分裂言論，嚴重危害國家安全，根本不是所謂「民主和人權鬥士」。特區依法獨立審判，捍衛法治秩序，堅決打擊危害國家安全的行為和活動，於法有據，於理應當，無可指摘。

美國國會大樓。（Reuters）

發言人強調，一些美國政客對其國內的種種問題和斑斑劣跡熟視無睹，卻屢屢將「民主自由」作為政治工具，長臂管轄他國內政，其險惡用心昭然若揭，其惡劣行徑令人不齒。中方將繼續全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅決維護國家主權、安全、發展利益。公署敦促美方切實尊重法治精神，立即停止打「香港牌」的徒勞之舉，立即停止抹黑香港國際聲譽、干預破壞特區司法，立即停止干涉中國內政。