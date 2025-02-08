外交部駐港公署：美方叫嚷無條件釋放黎智英 行徑註定徒勞無功
撰文：文維廣
出版：更新：
美國國務院民主、人權和勞工局要求無條件釋放涉嫌干犯國安法的壹傳媒創辦人黎智英，外交部駐港公署表示，美方公然為反中亂港分子黎智英撐腰張目，叫嚷無條件釋放黎智英，對此強烈不滿和堅決反對。發言人強調，美方為黎智英叫囂聲調越高，只會越證明黎智英與其沆瀣一氣，其行徑註定徒勞無功。
發言人指出，黎智英作為反中亂港事件主要策劃者和煽動者，甘當美「以港遏華」馬前卒，明目張膽勾結外部勢力危害國家安全，鐵證如山。美方把法治、人權挂在嘴上，實際上卻不遺餘力為自己的外國代理人撐腰打氣，其政治用心昭然若揭。
發言人強調，香港是法治社會，有法必依，違法必究。中央政府堅定支持香港特區政府依法維護國家安全、懲治危害國家安全的犯罪行為。中方再次敦促美方認清現實，立即停止包庇反中亂港分子，停止干預香港司法，停止干涉香港事務和中國內政。
黎智英接受盤問｜被問有否叫陳梓華勿違國安法 黎：我不是他爸爸黎智英接受盤問｜控方質疑黎聯絡「攬炒巴」另有目的 黎否認說法特朗普就職｜曾揚言爭取釋放黎智英 李家超：司法公正固若金湯李家超未正面回應特朗普「釋放黎智英」言論：希望美港互相尊重回應特朗普曾稱會爭取釋放黎智英 林定國：不應干預本港法律程序