外交部駐港公署：美方叫嚷無條件釋放黎智英　行徑註定徒勞無功

美國國務院民主、人權和勞工局要求無條件釋放涉嫌干犯國安法的壹傳媒創辦人黎智英，外交部駐港公署表示，美方公然為反中亂港分子黎智英撐腰張目，叫嚷無條件釋放黎智英，對此強烈不滿和堅決反對。發言人強調，美方為黎智英叫囂聲調越高，只會越證明黎智英與其沆瀣一氣，其行徑註定徒勞無功。



黎智英。(路透社)

發言人指出，黎智英作為反中亂港事件主要策劃者和煽動者，甘當美「以港遏華」馬前卒，明目張膽勾結外部勢力危害國家安全，鐵證如山。美方把法治、人權挂在嘴上，實際上卻不遺餘力為自己的外國代理人撐腰打氣，其政治用心昭然若揭。

發言人強調，香港是法治社會，有法必依，違法必究。中央政府堅定支持香港特區政府依法維護國家安全、懲治危害國家安全的犯罪行為。中方再次敦促美方認清現實，立即停止包庇反中亂港分子，停止干預香港司法，停止干涉香港事務和中國內政。