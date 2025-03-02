政府發債當「收入」　唐英年：是「假盈餘」　惟不代表不負責任

今個財政年度赤字872億元，其實是包含發債、防疫基金和種子基金回撥，撇除後實際赤字逾2,000億元。全國政協常委、前財政司司長唐英年今日（2日）被問到政府對滅赤的估算是否太樂觀時表示，若計算發債收入後才有盈餘，是「假盈餘」，不過「發債不是錯」，不代表不負責任，舉例企業遇資金困難時都會借貸，投資未來。



對於政府決定凍薪不減薪，唐英年重提自己任職政府十年間減薪兩次，其中一次幅度更達10%，相信政府「諗過度過」才不減薪。



2025/26年度財政預算案2月26日公布。（財政司司長陳茂波網誌）

全國兩會後日（4日）起一連兩日在北京召開，唐英年原本向記者分享兩會提案，期間被問到對新一份預算案的建議。

唐英年：發債後的盈餘是「假盈餘」

唐英年曾於2003年至2007年出任財政司司長，他回顧2003年上任時正值沙士，港府面臨401億元赤字，到上任後第二個財政年度，才有214億元盈餘，不過他特別指出當時將發債所得計入收入，屬於「假盈餘」，坦言「撇出債務仍然虧損」，直到上任第三個財政年度才是真正盈餘。

他指，用三年恢復財政收支平衡是現實的預測，且根據《基本法》107條規定，財政預算案要做到量入為出，相信財政司司長陳茂波能做到。

唐英年。（資料圖片）

港府用發債收入掩飾財赤？唐英年：不代表不負責任

當被追問新一份預算案是否出現「假盈餘」，且是否應該更進取地解決財赤，他則表示若要用更短時間扭轉財赤，代價會越大，重提03/04年度的財政預算案，他當時向市民表明不加稅，但要共度時艱，「不要要求很多東西」。

新一份《財政預算案》周三（26日）發表，財政司司長陳茂波今天（23日）公開預算案演辭封面用上湖水藍色。（陳茂波網誌）

他指，新一份預算案的理念是相似的，「基本無怎麼加稅」。至於當局現時是否用發債收入來掩飾財赤，本身是西九管理局董事局主席的他強調「發債不是錯」，舉例企業如西九文化區的資金流有缺口時，都會透過借貸這一「正常手法」解決，不代表不負責任，而是在「投資未來」。

公務員。（黃浩謙攝）

政府凍薪不減薪 唐英年重提當年減薪兩次

至於預算案提出公務員凍薪不減薪，唐英年重提自己任職政府十年，曾減薪兩次，其中一次幅度更達10%。他相信政府有「諗過度過」為何不減，因為減薪是非常困難的決定，會打擊士氣，影響整個團隊的工作態度。