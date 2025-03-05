兩會2025｜何猷龍：澳門不只是「賭城」　幾乎每周舉行演唱會

全國兩會正在北京召開，全國政協委員、新濠博亞娛樂主席兼行政總裁何猷龍今天（5日）表示，澳門正多元發展經濟，現在已經不只是「賭城」，還有演唱會、表演和會展，其集團旗下的場地幾乎每周舉行演唱會，包括香港和南韓歌手，場內更有水上樂園。



2025年全國兩會正在北京召開。（資料圖片）

根據澳門特區「1+4」經濟適度多元發展策略，「1」是按照建設世界旅遊休閒中心要求，做優做精綜合旅遊休閒業；「4」是持續推動大健康、現代金融、高新技術、會展商貿和文化體育等產業發展。

何猷龍接受電台訪問時指，澳門博彩公司都希望在非博彩多元化方面努力，集團亦配合特區政府，希望吸引更多海外旅客到訪。他舉例，澳門有名的「水舞間」將於5月回歸，是世界有史以來最大投資的表演，涉逾20億元人民幣。

何猷龍（張浩維攝）

何猷龍：澳門不只是「賭城」

何猷龍認為澳門開放多年後，已經不只是「賭城」，還有演唱會、表演和會展。他指，集團場地幾乎每周舉行演唱會，包括香港和南韓歌手，場地還有亞洲最大的室内和室外水上樂園。

他補充，有賴國家支持，越來越多内地旅客透過自由行來澳門，希望澳門在粵港澳大灣區發展佔重要地位。