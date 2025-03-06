「李家超」發文宣布推出香港代幣？貼文現一詐騙端倪｜政壇諸事町
撰文：何夏怡
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今日（6日）「李家超」在社交媒體X公布，將在區塊鏈上發行香港代幣（launch of the National Hong Kong Coin），相關貼文更錄得十幾萬人查看，究竟實情為何？
「李家超」獲X認證為政府帳戶
相關帳號名為「John Lee Ka-chiu」，配上了李家超的大頭貼，顯示自2017年8月登記該社交媒體，更有帳號認證，指它是政府或多邊組織的帳戶。這位「李家超」今日發文說，香港將在區塊鏈上發行香港代幣（launch of the National Hong Kong Coin），呼籲大家參與。
常轉發特朗普貼文 在馬斯克貼文留言宣傳香港代幣
現時已有十幾人查看相關貼文，總共錄得近千個點讚。不過，這位「李家超」雖然不時轉發政府新聞處和香港警方的貼文，但亦時常轉發美國總統特朗普的貼文，或許露出破綻。
此外，「李家超」更在美國富商馬斯克（Elon Musk）的貼文中留言，宣傳推出香港代幣。
政府發言人同日澄清，指該賬號假冒特首，呼籲市民切勿誤信，慎防受騙，事件已轉交警方跟進調查。
政府嚴正澄清，有關信息絕非事實、存心詐騙，並對有不法之徒假冒行政長官發放虛假信息，予以嚴厲申斥。
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