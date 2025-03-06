田北辰罕有孖田北俊出街　一原因在桌球賽被拒入場｜政壇諸事町

啟德體育園體藝館正舉行「世界格蘭披治桌球大獎賽」，繼首日賽事未完就趕走觀眾的事件，實政圓桌立法會議員田北辰今日（6日）在社交平台表示，賽事第二天有另一場「小風波」，就是他趁兩場賽事間空檔去洗手間，及後被工作人員以賽局已開始為由拒諸門外，未能觀看下一場賽事。



值得一提的是田北辰今次邀請其兄、自由黨前主席田北俊欣賞賽事，政見不盡相同的兩兄弟罕有同場合照。



圖為2025年3月5日，啟德體藝館繼續舉行「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」賽事。（廖雁雄攝）

去廁所錯失觀賽機會 不滿工作人員沒提醒

田北辰在社交網站表示，與哥哥田北俊平日因時間關係甚少相聚，今次藉「世界格蘭披治桌球大獎賽」在啟德體育園舉行，就相約田北俊欣賞賽事。

不過，他指期間發生「小風波」，就是趁住一場賽事完結，到下場賽事開始之間去洗手間，最終未能在下一場賽事開始前回到賽場，被工作人員拒諸門外。不過，他亦指出桌球賽事規矩有指明賽事期間觀眾不可以入埸，但表示工作人員並沒有就此提醒觀眾。

他直言今次體驗不佳，稱「規矩還規矩，但唔應該向觀眾的解說與事實不符，呢啲係服務業嘅大忌！」

田北辰（左）邀請田北俊（右）觀看桌球賽事。（田北辰Facebook）

兩兄弟政見不盡相同 曾隔空對罵

今次另一個看點，是田北辰上載與哥哥田北俊的合照，兩兄弟本同屬自由黨，惟田北辰及後因「與黨內政見不同」而退黨並，事後與葉劉淑儀等另組新民黨，不過他及後亦退出新民黨。

田北俊（資料圖片）

另外，2015年立法會表決政改方案時，田北辰與大部分建制派議員離場，本旨在流會讓議員不能表決議案，惟田北俊等8名建制派沒有離場，政改方案終被大比數否決。事後田北辰撰文批評包括田北俊在內的8名留在議會的建制派是「不顧一切登上救生艇」，對離場的建制派見死不救。不過，田北俊則反駁，表示田北辰指責荒謬。