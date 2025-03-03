林超英、黃錦星終於要交電費　「失守」因一原因｜政壇諸事町

有「環保鬥士」之稱的天文台前台長林超英，以不開冷氣聞名，更曾公開負7元的電費單令人大為震驚。同樣走在環保最前線的前環境局局長黃錦星，亦都是「慳神」，自2019年起沒交電費。不過，黃錦星今年終於「失守」，六年來首次要交電費，原來因為電費補貼減少，更透露林超英今年亦要交電費。



黃錦星年輕時與家人住在沙田坳邨。（黃錦星Facebook）

「零電費」五年 黃錦星近兩個月交數十元電費

「慳電達人」黃錦星一家四口，包括太太、女兒、傭人，一向氣溫達28度才會考慮開冷氣，家中只有睡房才有裝冷氣，客廳也沒裝上，夏天習慣用冷水洗澡，近日徘徊二十度左右也可以冷水「照頭淋」。

人永遠活在恒溫恒濕的地方並不一定健康，出汗很正常。 前環境局局長黃錦星

走在環保最前線的他，透露近兩個月開始要交電費，「費用約數十元！」原來，並非生活習慣有變，只因電費補貼從高峰時的每月130元，跌至現在50元。

黃錦星。（顏銘輝攝）

林超英「失守」要交電費 同因電費補貼減少

黃錦星近日接受朋友譚淑美在報章的訪談，更展示去年收到的電子版「零電費」賬單，謙稱「全港三分之一住宅都是零電費，我並不是很特別的例子。」

「我屋企很正常，有電視機、洗衣機、電腦……最重要是勤力地關閉備用電。」 前環境局局長黃錦星

黃錦星事後在社交平台表示，母親得悉他不再「零電費」後，也感到驚訝。他更透露同樣是「慳神」的林超英，家中近期也不再「零電費」，笑指「竟然差不多同步」。

有「環保鬥士」之稱的天文台前台長林超英，以不開冷氣聞名，更曾公開負7元的電費單令人大為震驚。

垃圾徵費實施無期 黃錦星：問題太複雜了

黃錦星曾任環境局局長長達十年，橫跨兩屆政府，任內除了推出街知巷聞的「大嘥鬼」、郊野公園移除垃圾筒「自己垃圾自己帶走」，更是垃圾徵費的「經手人」。

不過，今屆政府垃圾徵費暫緩推行，黃錦星在坊間愈鬧愈熱時，曾建言社會應迎難而上，「如果錯失𠵱個良機，試問大家點樣對得住我哋嘅年青人？」

垃圾收費討論長達逾15年，先後經四屆政府處理。圖為時任環境局局長黃錦星。（資料圖片）

最終實施無期，黃錦星被問到若自己任期延至今屆政府，能否落實垃圾徵費？以及對於上屆政府是其「副手」的環境及生態局局長謝展寰有何評價？黃錦星笑言「問題太複雜了！」

為何亞洲其他城市做到，我們做不到？香港每人產生的廢物，遠遠高過其他先進地區，包括東京、首爾、台北。 前環境局局長黃錦星

讚梁振英很支持環境局 政府內部推廣「婉拒紀念品」文化

黃錦星憶起2012年上任環境局局長時，在政府推動不少節約措施，讚揚時任行政長官梁振英「很支持環境局，他很上心。」

黃錦星憶述曾經在政府內部的「早禱會」跟梁振英提議，官員出席活動前提出「婉拒紀念品」，因經常出席活動收很多紀念品，引述梁振英聽後很支持。（資料圖片）

黃錦星憶述曾經在政府內部的「早禱會」跟梁振英提議，官員出席活動前提出「婉拒紀念品」，因經常出席活動收很多紀念品，引述梁振英聽後很支持，叫他們草擬細節在各局傳閱，措施延至現屆政府。此外，政府請客亦有限制，最多準備六道菜，環境局更嚴格，是五道菜。