楊潤雄離職近3月發新貼文　疑被冒名私信網民籲小心｜政壇諸事町

撰文：蕭通
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離任近3個月的文化體育及旅遊局前局長楊潤雄，周一（2月24日）在其社交平台發文稱，懷疑有人盜用其名字，轉發其Facebook貼文並聯絡網友，呼籲大家小心。

楊潤雄於2月24日發帖，稱有人以其英文名字為帳戶名稱，轉載其帖文及私信其朋友圈上網友。（楊潤雄FB截圖）

楊潤雄周一發帖稱，最近發現有人以其英文名Kevin Yeung為帳戶名稱，轉載他在Facebook所發的貼文，並以私下PM聯絡其朋友圈，他呼籲網友小心留意，稱不會主動以Facebook帳戶私下聯絡大家，而他在Facebook亦只有一個帳戶。有網民感謝楊潤雄發帖提醒，稱網絡詐騙太多，大家應小心提防。

楊潤雄於元旦更新社交平台，發文新一年，新開始（楊潤雄Fb）

去年12月5日，楊潤雄與時任運輸及物流局局長林世雄雙雙被免職，楊潤雄在政府宣布其繼任人任命的記者會開展數分鐘後，在其社交平台發布貼文，留言「謝謝大家關心！天空海闊，踏上人生另一階段。」他之後只在元旦、農曆新年曾再發帖，祝賀網民新年快樂。最新一則帖文，已是數月來字數最多一次。

楊潤雄對上一則貼文為農曆新年時所發，祝賀網民蛇年如意吉祥。（楊潤雄Fb截圖）
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