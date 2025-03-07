兩會｜丁薛祥形容港澳為鑽石　唐英年：升級版感覺、要加深國際化

全國政協常委唐英年表示，主管港澳事務的國務院副總理丁薛祥昨日（6日）出席港澳政協聯組會議時形容港澳為鑽石，他認為由掌上明珠升級鑽石「好似有個升級版嘅感覺」，但最重要是要深化國際化，希望本港不同民間組織可透過自身優勢，加深國際化，相信在複雜多變的環境下，對本港絕對有幫助。



全國政協常委唐英年（視像訪問截圖）

唐英年：香港是國家最具國際化城市

在北京出席兩會的唐英年指，國家正面臨進一步深化改革開放，香港的角色非常重要，本港是國家最具國際化的城市，過去與國際社會有高度交流及溝通，他相信中央是看到本港的優勢，鼓勵特區進一步國際化。他希望本港其他組織亦透過自身優勢，加深國際化，相信在複雜多變的環境下，對本港絕對有幫助。

西九文化區（資料圖片）

西九文化區會繼續積極扮演國際化角色

身兼西九管理局主席的唐英年又提到，西九文化區管理局過去與西方文化組織有高層次緊密合作，去年舉辦香港國際文化高峰論壇，簽署了廿多項協議，多個文化組織的代表參與。

他說，西九未來會繼續積極扮演國際化角色，促進在文化藝術界別交流。他又認為，中國有五千多年歷史文化的深厚底蘊，完全有條件讓中華文化走出去，以文化軟實力走遍世界。