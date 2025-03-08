兩會｜5內地城市設國際商事仲裁中心　梁美芬：不影響香港定位

全國人大今日（8日）的會議上，最高人民法院工作報告提出支持5個內地城市建設國際商事仲裁中心。身兼大律師的港區全國人大代表梁美芬認為，不會影響香港國際仲裁中心的定位，香港和內地反而可以合作「強強聯手」，並建議推出一帶一路國際仲裁調解機構。



十四屆全國人大三次會議第二次全體會議3月8日舉行。（新華社）

最高人民法院工作報告提出要將北京、上海、廣州、深圳、海南建设國際商事仲裁中心。梁美芬指，國際仲裁即使開放予其他城市也沒有問題，最重要是香港能夠打通國際關係，強調對香港實力非常有信心。

她又相信香港和內地城市是良性互動，形容合作是「強強聯手」，一帶一路國家普遍熟悉英文和普通法，香港作為普通法地區，港人有流利雙語，國家正推動一帶一路發展，香港可以就此作出貢獻。

梁美芬（盧詡銘攝）

她又指，部分內地民企未必太熟悉海外法律，在一帶一路國家投資或吃虧，建議香港可擔當主導角色，與內地國際經貿專家，帶動制定涉一帶一路國家的仲裁經貿規則，與北京、上海等地合作，採用香港仲裁規則，又期望由國家帶動，推出一帶一路國際仲裁調解機構，相信香港在普通法和澳門在歐洲成文法的經驗，會令國際社會更容易接納。