中央要求深化國際交往　陳茂波：香港將辦國際AI論壇及機器人大會

總理李強今年在《政府工作報告》提到「數位經濟」核心產業增加值佔國內生產總值比重達到約10%。財政司司長陳茂波認為，科技創新與產業創新是加速發展的關鍵，香港應繼續大力投資科研、促進科技企業來港上市，推出更多文體旅範疇的新體驗，改善零售市道，以及深化國際交往合作，如推動香港成為人工智能產業交流協作的匯聚地。



2月26日，財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。（盧翊銘攝）

加速吸引大型科企落戶香港

陳茂波今日（9日）在網誌中引述《政府工作報告》指「科技創新與產業創新」是增強經濟動力和加速發展的關鍵，隨後列出三點港府應展開的工作。

第一，是加速推動科技創新與應用創新。陳茂波說既要改造升級傳統產業和開闢戰略性新興產業，也要發揮好香港國際金融中心的功能，加強推動科技與資本的結合。

他指，未來會加速大力投資科研、吸引大型科技企業落戶香港，及培育科技初創。他又指本港金融市場支撐科技及產業創新，後者亦為港股增添新動力，故今年《財政預算案》提出為上市申請而設的「科企專線」，促進科技企業來港上市。

近來因市民及旅客的消費模式轉變，本地零售市道難振。（鄭子峰攝）

中央要求「深化國際交往合作」 香港將辦國際AI論壇及機器人大會

疫情後市民及旅客的消費模式轉變，本地零售市道難振，陳茂波指，第二項工作是以創新模式讓市場釋放消費潛力。他指，根據內地經驗，可推出更多文化、體育及旅遊等範疇的新體驗、新場景，加上數字化營銷和推廣。他強調，香港要思考如何發揮中西文化交匯的特點，提供更多新消費體驗。

2025年3月5日，第十四屆全國人大三次會議在北京召開，國務院總理李強發表《政府工作報告》，其中港澳篇章首提港澳要「深化國際交往合作」。（香港01）

今年《政府工作報告》的港澳篇章，首提港澳要「深化國際交往合作」。陳茂波將其列為第三項要推進的工作，稱港府現時既鞏固與傳統市場的合作，更開拓新興市場的聯繫。例如在大型國際會議方面，他預告，今年將舉辦「國際人工智能青年科學家論壇」和「國際機器人大會」，雲集領軍人物，推動香港成為人工智能產業交流協作的匯聚地。