政府財赤發債紓困　陳茂波不評自己值幾多分：我覺得對香港最負責

新一份財政預算案不包含「明日大嶼」交椅洲人工島基建開支，但就無「落閘」五年內不發展該項目。財政司司長陳茂波今日（3日）被追問為何不暫停項目節省開支，他解釋部分前期調查進行中，強調「無餘錢俾佢進一步做」，現時要全力發展北部都會區，不過為未來籌謀，要保留交椅洲項目作後備功能。



對於坊間質疑傾向以發債借錢解決財赤，陳茂波被問到自己的表現若十分滿分會給多少分，他無正面回應，稱改革不一定要轟轟烈烈，但一定要有效，「我哋穩中求進，我覺得對香港最負責任，同埋最好」。



新一份《財政預算案》周三（26日）發表。（陳茂波網誌）

「明日大嶼」未落閘不發展 陳茂波：無餘錢畀佢進一步做

陳茂波昨日（3日）接受訪問時確認，新一份財政預算案的基建開支不包括「明日大嶼」交椅洲人工島基建發展，但並未「落閘」不發展，表示若很需要土地便會開展項目。陳茂波今天出席電台節目時，被問到能否暫停所有前期調查，五年後再推該項目，以節省逾百億元公帑。陳茂波回應指，部分有關人工島的研究正在推進。

錢俾咗出去，就由佢做埋先啦，我亦都無餘錢畀佢進一步做。 財政司司長陳茂波

陳茂波說，未來幾年的住宅土地供應相對充足，而且北部都會區是未來發展的重點，因為要著力吸引創科產業落戶，形容現時正在全力發展北都，交椅洲人工填海項目可以稍後。

3月3日，財政司司長陳茂波接受新城電台訪問。（新城片段截圖）

當再被追問為何只是暫緩，而非取消交椅洲人工島項目，陳茂波指香港發展要有長遠規劃、為未來籌謀，故要保留這些預算。

如果北都發展飽和，下一步去邊度呢？呢啲都要諗，要「standby（後備）」。 財政司司長陳茂波

北部都會區（資料圖片）

北都不會令政府還錢吃力？ 陳茂波：很有信心

既然政府要全力發展北都，如何令市民信服，發展北都的收益大也很重要。陳茂波被問到未來北都產生的經濟效益，以及如何不會令政府最終落得還錢吃力的局面，陳茂波坦言「好有信心」。

3月3日，財政司司長陳茂波接受新城電台訪問。（新城片段截圖）

他預料政府經營帳目開支25/26年度大致平衡，明年開始會有盈餘用於「投資未來」；其次現時政府正招商引資讓企業落戶，其中不乏靠香港打入內地的外企，和要靠香港走出國際的內地企業，「希望兩邊嘅水都食到」。

政府上月26日發表財政預算案，圖為財政司司長陳茂波。（夏家朗攝）

自評表現值幾多分？ 陳茂波：我覺得對香港最負責

節目中，主持人指陳茂波作為財政司司長解決財赤的風格，似乎是傾向借錢、避免困難的解決方案，詢問他若滿分十分，給自己評多少分。

陳茂波無正面回應，表示一定會迎難而上、先立後破，又稱改革不一定要轟轟烈烈，但一定要有效果，「我哋穩中求進，我覺得對香港最負責任，同埋最好」。