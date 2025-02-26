財政預算案2025．直播｜公務員不減薪　陳茂波：綜合考慮凍薪合適

財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份財政預算案，焦點之一是2元乘車優惠收緊改為推行「兩蚊兩折」優惠，公務員及問責高官將凍薪不減。陳茂波發表預算案後，下午在《財政預算案》記者會見傳媒，料將被問到為何高官只凍薪不減薪。



▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



+ 23

財政司司長陳茂波下午表示，《財政預算案》有4大路線，包括加速人工智能發展，加快培養新質新產業，並輔能其他發展；二是維持三中心優勢，發展新領域，並吸引更多新資金，擴大朋友圈，辦更多峰會；三是為經濟擴容，北部都會區，多模式推動發長，擴大發債規模；四是加強版財政整合規劃，適度開源，4年累積減7%開支。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



+ 14

陳茂波表示，全體公務員凍薪的決定，考慮經濟在過去兩年持續增長，今年預計仍是增長勢頭，就職市民收入有所增加，以薪金名義率計算，就職人士的收入增加有6.9%，而現時勞工市場失業率偏低，有加薪的空間。

他又指在財政整合計劃下，政府有系統削減開支，兩年後會有盈餘，任內削減一萬個職位，可見公共財政會回復穩健，在多方面綜合考慮下，凍薪比較合適。

財經事務及庫務局常任秘書長（庫務）黎志華表示，全體公務員未來一年凍薪，相關機構稍後會公布安排。陳茂波則指，《財政預算案》以節流為主，開源為輔，扼要來說就是適度增加收入，大幅削減開支。而政府借貸比率最高亦只是16.9%。他又認為，公務員薪酬調整要考慮6個因而素，其中一項是政府財政，而現時凍薪而不減薪是合適做法。政府經濟顧問梁永勝指，未償還債務與GDP的比率，在中期尾段都是10多半，在國際水平中亦是可接受的程度。

▼財政預算案．公務員凍薪▼



+ 1

被問到薪俸稅、研究徵收陸路私家車邊境建設費等，陳茂波指政府要開源節流，但在招商引才的方針下，為了保持香港的競爭力，開新稅種要好小心。他又表示，要考慮減少對市民影響，但影響在所難免。他又指政府在建設上花了不少資金，希望「可以收返少少」。

▼財政預算案．縮減醫院撥款▼



+ 12

坊間有人質疑政府「發新債還舊債」，陳茂波指一直以來都是發短期債，由一年至5年不等，因為息較平，隨時可以發債及很快被市場吸納，「慳啲息」，亦是常見的再融資方法。如政府日後推動基建發展是否發長債較好，當局會積極研究。

至於三個年度做到收支平衡是否太樂觀，陳茂波認為在經濟周期波動下，政府稅收仍然平穩，證明對面對經濟逆風時，政府經濟韌性好強，部份行業發展較差，如零售、餐飲等，但金融有關的行業則發展不錯，所以整體稅收平穩。他又指政府一邊削開支，一邊嚴控人手編制增加，一方面收入增加，一方面開支放緩，自然在兩、三年後可收支平衡。

陳茂波說，長者乘車優惠改為「兩蚊兩折」是為了控制未來開支增長幅度，同時政策原意是好的，為了鼓勵長者多外出見朋友等，調整後可平衡政策原意及未來開支增長。

▼財政預算案．違法泊車「牛肉乾」加價▼



+ 4

至於航空離境稅，陳茂波指香港機場有大競爭力，每日飛200航點、1000航班，相信加稅影響輕微。他又指決定顧及香港與鄰近地區的競爭力，及減少對一般市民的影響，相信市民購買機票時「略為畀多少少」，相對較輕微，而且三跑亦用了不少資源去建設。