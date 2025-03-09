麥美娟：探討規範籃球博彩但不鼓勵賭博　將強硬執法打擊非法賭博

財政預算案為籃球博彩合法化開綠燈，民政及青年事務局局長麥美娟表示非法賭博籃球的問題嚴重，所以政府才探討規範籃球博彩活動，強調不鼓勵賭博，預告將針對非法賭博有強硬執法行動，並且加強宣傳教育及資助平和基金戒賭服務，宣傳不鼓勵賭博的訊息。



麥美娟。（政府新聞處）

麥美娟又提到啟德隔離設施改為青年驛站旅舍的進展，早前表明希望由單一團體營運，當局上月底截標，正研究收到的數份標書，目標年中找到合適營運者，年內分階段啟用，期望青年驛站啟用後鼓勵更多青年來港交流，有更多空間舉辦活動。

至於資助非政府機構租用酒店和旅館轉作青年宿舍方面，至今批出5個項目共有約1300個宿位。連同「青年宿舍計劃」全數資助非政府機構興建青年宿舍，兩個計劃所提供的宿位由本屆政府上任時的80個增至超過3000個。