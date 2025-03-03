預算案｜解釋對籃球博彩「轉軚」因由　陳茂波：目前無計劃開賭場

新一份《財政預算案》提出積極探討規範籃球博彩活動，並邀請馬會提交建議，財政司司長陳茂波今日出席一個論壇時，有與會者問及他去年出席同一活動時，曾經表示對籃球博彩合法化有些擔憂，為何改變想法？陳茂波說，過程中關注到非法投注，主要想法是希望嘗試將非法投注納入適當的監管框架。他強調，這是主要的想法。



至於政府會否有計劃在機場附近開設賭場以吸引旅客？陳茂波回應稱；目前無計劃。



財政司司長陳茂波上周發表新一份《財政預算案》，提出加大發債以支持基建發展（夏家朗攝）

會否建賭場吸引旅客？ 陳茂波：目前無開賭場計劃

有與會者則相信馬會最終可將落實接受籃球博彩，提出政府會否允許在機場興建賭場吸引遊客。陳茂波說，目前政府沒有任何開設或經營賭場的計劃，民政事務局正就籃球博彩進行諮詢，若有任何建議可以提出。

至於預算案提出加大發債，有評級機構警告，香港可能因赤字加深而被削弱信貸。有與會者問陳茂波如何看待有評級機構的言論時，陳強調，要向評級機構證明香港的財政狀況穩健、借貸的理由充足，並且有一個可靠「強化版」財政整合計劃，去控制香港的開支增長，達至收支平衡，又強調舉債所得並非用作資助經常開支。

全國兩會即將在北京召開，有與會者關注，香港在國家「十五五規劃」中扮演甚麼角色。陳茂波表示，香港在國家發展中的獨特價值依然是「一國兩制」優勢，同時與內地及國際社會聯繫。他指出，香港的國際化、多元化和價值觀需要被保護和進一步發展，不僅對香港自身發展很重要，也能為國家發展作出不同貢獻。

另外，陳茂波稱留意到單邊主義出現更頻繁，可能導致資本市場波動，香港需確保財務穩定，即使資金在波動的市場進出，本港的金融體系保持穩定、彈性，聯繫匯率制度便可繼續順利運作。

2025年1月23日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室簽署有關加密貨幣的行政命令。（Reuters）

至於美國總統特朗普將於周五主持加密貨幣峰會，料5隻加密貨幣將獲納入美國戰略儲備。陳茂波指，虛擬資產或為金融系統帶來風險，本港是第一批宣布有關虛擬資產政策的司法管轄區之一，有業界人士對虛擬資產納入適當的監管框架表示歡迎，他們相信香港作為國際金融中心而給予許可，令運營具合法性，對營銷有好處。強調香港從不害怕競爭，競爭可帶來良好的營商環境。