籃球博彩合法化｜消息：最快明年9月推 長遠料每年帶來15億稅收
撰文：倪清江
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財政司司長陳茂波周三（26日）在財政預算案2025就籃球博彩合法化開綠燈，要求馬會提交意見，當局並展開諮詢。消息人士表示，料可從外圍非法賭博奪得三至四成份額，即約300億元投注額，可每年向政府繳付15億元稅收；由於初期需投入10至20億元開發新系統，要到月第四年才可達到15億元稅項。
或趕及NBA 2026賽季前成事
消息人士表示，法例上基本可將目前足球賭博法例中，將「足球」轉換為「籃球」，提交法案至審議三個月；開發系統需時一年，因此估計可在2026年9月起的新年度開始，正好配合NBA賽季在10月開始，以及9月底舉行的季前賽。
投注站不設籃球投注 本地籃球賽不開盤
消息人士表示，推出籃球博彩有「兩不」，不會開盤本地賽事，投注站也不能投注籃球博彩。
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