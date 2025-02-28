籃球博彩合法化｜消息：最快明年9月推　長遠料每年帶來15億稅收

財政司司長陳茂波周三（26日）在財政預算案2025就籃球博彩合法化開綠燈，要求馬會提交意見，當局並展開諮詢。消息人士表示，料可從外圍非法賭博奪得三至四成份額，即約300億元投注額，可每年向政府繳付15億元稅收；由於初期需投入10至20億元開發新系統，要到月第四年才可達到15億元稅項。



財政司司長陳茂波在周三（26日）新一份財政預算案就籃球博彩合法化開綠燈。（資料圖片／夏家朗攝)

或趕及NBA 2026賽季前成事

消息人士表示，法例上基本可將目前足球賭博法例中，將「足球」轉換為「籃球」，提交法案至審議三個月；開發系統需時一年，因此估計可在2026年9月起的新年度開始，正好配合NBA賽季在10月開始，以及9月底舉行的季前賽。

投注站不設籃球投注 本地籃球賽不開盤

消息人士表示，推出籃球博彩有「兩不」，不會開盤本地賽事，投注站也不能投注籃球博彩。