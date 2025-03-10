兩會｜施榮懷：積極融入國家發展大局　是鞏固三個中心必由之路

全國政協常委施榮懷表示，國際金融中心是香港的「金字招牌」，香港金融市場對內地企業有強大吸引力，同時內地企業對香港金融市場也有重要性；而香港作為國際航運中心，是國家重要的對外窗口，隨著內地經濟發展，進出口量持續增加，香港成為世界重要的貨櫃碼頭和航運中心。



他強調，香港回歸後實行「一國兩制」，為鞏固國際金融、航運、貿易中心的「三個中心」地位提供制度保障，強調充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的優勢，積極融入國家發展大局，是鞏固提升「三個中心」地位的「必由之路」。



施榮懷（蘇煒然攝）

施榮懷在全國政協十四屆三次會議第三場「委員通道」採訪中回應記者提問，指國際金融中心始終是香港響噹噹的「金字招牌」，截至去年底，有1478間內地企業在港交所上市，市場總值佔總體逾80%、佔每日成交額近90%，說明香港金融市場對內地企業有強大吸引力，亦反映內地企業對香港金融市場的重要性。他又說，香港在全球金融中心指數的排名持續上升，去年底已回升至第3位

香港葵青貨櫃碼頭（Getty）

作為國際航運中心，他指香港一直是國家重要的對外窗口，隨著內地經濟發展、進出口量持續增加，例如去年香港港口處理超過1300萬個標準集裝箱，其中四成的轉口貨物來自內地，六成的貨量以內地為目的港，香港成為世界重要的貨櫃碼頭和航運中心。

貿易方面，施榮懷指香港作為舉世有名的自由貿易港，在全球貿易上有很多優勢，他的家族亦是得益者，包括在國家改革開放後，為內地紡織企業進口紡織原料，同時將紡織產品經香港出口到全世界。

港珠澳大橋。（新華社）

港珠澳大橋開通 反映香港在大灣區內「互聯互通」發展

施榮懷又表示，以往赴北京開會，朋友大多會問他是去「幾環」；港珠澳大橋開通後，他與大灣區客戶聯繫，對方大多會問他「上了大橋沒有」，充分反映香港在大灣區內「互聯互通」發展。 他又說，「食四方飯、做中國事」，「香港與國家命運與共」並非空話，形容香港的未來與國家同頻共振，國家賦予香港新的戰略定位，要以香港所長、貢獻國家所需，相信「東方明珠」一定會更璀璨，寄語香港要繼續發揮「獅子山精神」、敢贏敢創，為國家發展貢獻香港力量。