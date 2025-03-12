陳茂波：今年本港新股集資額料達170億至200億美元

財政司司長陳茂波今天（12日）表示，香港憑一國兩制優勢，享優先進入內地市場的先機，同時奉行普通法以及最佳的國際商業標準，包括知識產權保護，人才、資產、數據等自由流通，對創科活動和吸引人才也重要。對人才而言，他認為吸引之處不單是營商和就業機會，更有令人艷羨的生活方式、良好法治和子女的優質教育。



財政司司長陳茂波。（盧翊銘攝）

陳茂波出席亞洲科技變革峰會致辭表示，香港將會成為全球領先的金融和創科中心，大灣區各城市優勢互補，是創科的強勢區域，北部都會區將有300公頃土地預留作創科發展，將會是很多科技公司的落戶點，深港河套區將成為創新政策的試驗田，包括人員、資本、貨物和數據等關鍵生產要素的暢通流動。

陳茂波又提到資金是創科發展重要因素，香港具有優勢，去年本港新股集資額達110億美元，排名全球第4，預計今年將達到170億至200億美元。