科技園GreenTech Hub開幕 陳茂波：加速綠色科技發展及商品化
撰文：蕭通
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香港科技園公司周二（11日）宣布，於轄下的創新中心建設為領先的綠色科技樞紐 ── GreenTech Hub，匯聚生態圈內超過200間綠色科技企業，鼓勵研發及展示綠色方案。財政司司長陳茂波主持開幕儀式時稱，發展綠色產業是國際大趨勢，港府致力把香港建設為國際綠色科技及綠色金融中心，抓住龐大商機。
陳茂波表示，新一份《財政預算案》提出的GreenTech Hub正式開幕，樞紐位於九龍塘創新中心。GreenTech Hub將成為協作平台，帶動更多商業機會，有助推動綠色科技發展，並加速研發成果商品化的進程，透過更多跨界別合作，加速香港綠色產業的蓬勃發展。
科技園公司行政總裁黃克強表示，GreenTech Hub的成立標誌著香港在全球綠色科技發展的新里程。
科技園公司指出，GreenTech Hub匯聚16個合作夥伴，包括金融及商業機構、工商業支援機構等攜手支持初創，提供不同商業配對及合作機會、行業知識交流、綠色融資等；亦與本地知名大學攜手合作，提供人才培訓、測試及應用場景，推進綠色科技研發成果轉化落地。
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