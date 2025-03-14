啟德捷運新方案　增承景街站、走線移至空中花園上擴濶與民居間距

政府去年8月邀請業界就啟德智慧綠色集體運輸系統（又稱啟德捷運）提交意向書，運輸及物流局今日（14日）提出優化方案，包括微調走線，建議將沿啟德空中花園的一段走線，由接近民居，移至現有啟德空中花園上，令系統與樓宇之間最近的距離，由原來約10米增至約20米。同時建議於啟德郵輪碼頭同啟德空中花園之間近承景街增設一個車站，令車站數目會由5個，增至6個，更方便市民出行。



政府目標於今年下半年招標，以期2026年批出合約，目標是較原先估計提早3年、即2031年落成。



啟德智慧綠色集體運輸系統提出優化方案，啟德前跑道區沿啟德空中花園的一段走線移至現有啟德空中花園上（運輸及物流局FB）

當局指，了解到地區人士關注啟德前跑道區沿啟德空中花園的一段走線接近民居，擔心影響居民。最新優化方案建議將該段走線移至現有啟德空中花園上，令系統與樓宇之間最近的距離增加一倍，由原來約10米增至約20米。該段車道走廊亦可作為部分啟德空中花園的上蓋，為市民提供更舒適的步行環境和體驗。

政府提出啟德智慧綠色集體運輸系統優化方案，建議於啟德郵輪碼頭及啟德空中花園之間近承景街增設一個車站，車站數目會由5個增至6個（運輸及物流局FB）

車站由五個增至六個 郵輪碼頭站設抵港大堂附近

此外，政府又建議於啟德郵輪碼頭同啟德空中花園之間近承景街增設一個車站，令車站數目會由5個，增至6個，更方便市民出行。而啟德郵輪碼頭站將設於郵輪碼頭的抵港大堂附近，並設有行人天橋連接碼頭一樓的集合點，方便市民及旅客使用啟德郵輪碼頭站。

運輸及物流局又指，車站外觀設計會盡量融入附近環境，並將採用開放式、配合自然通風及綠化等環保設計，為乘客提供舒適的候車環境。車站內亦會設置升降機和扶手電梯，並會提供合適的行人連接設施，方便市民乘車。

政府：進一步檢視壓縮推展時間 冀2031年完成項目

局方表示，會繼續以「雙創新」的思維推展項目，包括提前招標並將部分法定程序安排與詳細設計階段同步進行，創新的建造方法包括可供製造和裝配的設計、機電裝備合成法等。目標在今年下半年招標，2026年批出合約，較原先估計提早3年，即2031年落成啟德項目，亦會繼續檢視進一步壓縮推展時間的可行性。