啟德捷運｜運物局不排除延伸至新急症醫院

啟德新急症醫院預計兩年後啟用，多名議員關注醫院的交通配套。運輸及物流局署理局長廖振新今日（3日）表示，不排除擬建的啟德綠色運輸系統進一步伸延至醫院附近，但要再研究。不過，他又稱初步看技術上都有很多困難，認為加強巴士和小巴服務最實際。



1啟德發展區新急症醫院地盤（梁鵬威攝）

選委界立法會議員陳凱欣今日（3日）提出口頭質詢，指有醫護人員反映，香港兒童醫院（兒童醫院）附近沒有鐵路站，加上公共交通服務不足及道路規劃等問題，對病人、家屬及醫護人員均造成不便。毗鄰兒童醫院的啟德新急症醫院將於二○二六年竣工，屆時區內的交通壓力將進一步上升。她指，土木工程拓展署5月時曾稱，要就延伸啟德智慧綠色集體運輸系統至啟德醫院的技術可行性再作探討，要求運物局交代能否趕在醫院投入運作前完成研究。

廖振新稱不排除啟德綠色運輸系統會延伸至啟德新急症醫院（廖雁雄攝）

署理運輸及物流局局長廖振新指，為配合啟德發展區的交通安排，政府在整體交通規劃中增加了新的幹道，包括預計於明年落成，連接西九龍至啟德發展區的中九龍幹線，及於後年落成，連接中九龍幹線和將軍澳－藍田隧道的T2主幹路及茶果嶺隧道。此外，政府亦於啟德發展區內增建了新的道路及擴闊了現有道路，車輛可經承豐道或祥業街直接進出香港兒童醫院及新急症醫院。

他指，啟德發展區內的道路網絡已大致完成，足以應付現時及未來區內發展所產生的交通需求。現時啟德發展區的整體交通大致暢順。政府會持續觀察區內的交通情況，在有需要時考慮優化改善。

廖振新又指，香港兒童醫院安排了非專營巴士為員工提供僱員服務，免費接送往返港鐵九龍灣站、牛頭角站及啟德站。運輸署會繼續密切留意新急症醫院項目的進度以及區內發展情況，在有需要時調整或加強區內的公共交通服務，以配合乘客需求。醫管局亦會繼續與其他相關部門保持溝通，務求完善新急症醫院附近的路面交通網絡和運輸系統。

啟德智慧綠色集體運輸系統最新走線，全長約3.5公里，設5個車站，包括港鐵啟德站、啟德體育園站、都會公園站、前跑道區住宅帶站及啟德郵輪碼頭站。（區議員文件）

他指，啟德智慧綠色集體運輸系統的其中一個車站擬設於前跑道區住宅帶，距離香港兒童醫院及啟德新急症醫院步程約500米。如要將走線延伸至兩所醫院，走線將受制於前跑道區住宅帶現有或已規劃的發展用地，前跑道區住宅樓宇之間的空間十分狹窄，難以提供足夠空間讓擬議系統穿過。相關建議亦對項目推展時間、營運效率和整體成本效益的影響頗大，其可行性有待確立。

李慧琼期望政府勿立即否決把啟德捷運延伸至新急症醫院（立法會直播截圖）

李慧琼：現時交通措施不能滿足居民訴求

不過，民建聯九龍中立法會議員李慧琼指，不知道局長有多常去啟德，又有幾多時候親自向啟德居民了解情況。她指，現在的交通措施肯定不能滿足居民訴求。接駁是一定需要，希望當局不要立即否決將車站伸延至醫院，進一步方便市民。

廖振新回應指，雖然初步看技術上都有很多困難，但不排除系統會伸延。不過，他重申基本上要考慮整體可行性，包括網絡、建築成本、落成日期等。現時最實際的方法，是加強巴士線或小巴線服務。

根據當局建議，啟德智慧綠色集體運輸系統，全長約3.5公里，以高架形式營運，連接港鐵啟德站至郵輪碼頭，只設5個站點，全個車程大約十分鐘。