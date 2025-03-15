兩會｜李慧琼倡政府高層次統籌國際交往策略　著眼文化體育合作

全國兩會日前閉幕，國務院總理李強在《政府工作報告》的涉港澳篇幅中，首次提及「深化國際交往合作」。人大常委李慧琼認為可以進一步發揮香港制度的獨有優勢及固有特點，政府應高層次統籌國際交往策略，除著眼貿易合作，亦要發展體育文化、科技與教育等領域合作，與國際深化交流和擴大網絡，引進更多人才資金，提升國家的軟實力。她又指，香港要開拓更多朋友圈，例如東盟及全球南方國家。



全國人大常委李慧琼（直播截图）

深化國際交往合作並不只限經濟領域

李慧琼今日（15日）在港台節目《星期六問責》中表示，國家非常關心及支持港澳，今年的總理工作報告提及要求深化國際交往合作，她理解的國際交往合作是經濟之外，也包括其他方面：「但軟實力和說好中國故事、說好『一國兩制』故事，其實香港人、香港文化、電影、藝術，甚至我們的體育、醫療、教育，其實都是將國家軟實力提升很好的一個途徑。」

至於國際合作牽涉那些市場，李慧琼指出，國家主席習近平一直強調要擴大可以團結的朋友，相信是指原本的歐美等傳統市場之外，要開拓更多朋友圈，例如東盟及全球南方國家，香港有條件亦有可能，開拓一些內地也未有頻密聯繫的市場，建議特區政府考慮由高層次統籌相關工作，推動民間參與。

她又補充，也要繼續發展好歐美等傳統巿場，消除誤解，令其他國家了解香港已由治及興，從而為國家引進更多人才、資金和技術等，幫助國家提升軟實力。

（Reuters）

對於美國政府向中國及香港貨品加徵關稅，李慧琼指，香港和美國的貿易分額有減少，商界亦有應對方法，例如開拓中東市場等。她又指，香港創科發展要對準國家戰略，在生物科技和人工智能（AI）方面要有突破。她認為香港在生物科技領域有優勢，指本港醫療水平獲得國際認可，期望可以透過河套香港園區作為試點，容許血製品等生物樣本「過河」，推動相關產業發展。

李慧琼：本地高等院校需和產業加強合作

她又指，香港高等院校一直做很多基礎研究，但對比內地院校經常和不同企業結合，將合作項目落地，並獲得資金，香港院校在這方面工作就較為不足，需和產業加強合作。

港澳辦副主任王靈桂。（資料圖片）

港府理財須守住借錢非為應付日常開支

港澳辦副主任王靈桂在兩會期間回應傳媒提問時曾說，以本港的經濟規模和近期經濟表現，千億元財赤對特區政府應該不算甚麼，亦不是問題。李慧琼認同香港透過發債融資，同時必須要審慎理財，外界毋須過份擔心，只要守住一點，並非借錢應付日常開支而是用作投資就可以。