港投將夥RISC-V科企戰略合作　陳茂波盼更多企業培育青年科技人才

財政司司長陳茂波今天（16日）表示，港投公司周五（21日）會公布與一間聚焦開源的指令集架構RISC-V技術的科技企業展開戰略合作，加快在香港相關產業落地和人才培育。港投公司亦會與該策略夥伴企業舉辦首屆「香港RISC-V發展高峰論壇」，展示香港在這個領域的獨特角色和潛力，屆時亦會邀請中學生參與，讓他們了解芯片行業的發展進程和最新動態。



3月15日，財政司司長陳茂波出席一個創科人才培育的活動，與一批中小學生交流。（陳茂波網誌）

陳茂波在網誌表示，歡迎並鼓勵更多科技企業參與在本港的青年科技人才培育，並為他們提供更多優質的就業和發展機會。他說不少已在港落戶或打算擴展業務的科企，也希望增聘人手，例如科技園公司上月舉辦主題招聘會，有150 多家從事人工智能的園區公司參與，提供超過 1,000 個創科職位，涵蓋軟件開發、數據分析和大模型算法等領域。數碼港亦將在本周五開始一連兩日，舉行聚焦人工智能的招聘博覽，580多家企業及機構將提供逾2,000個職位，當中約六成都跟人工智能相關。

3月15日，財政司司長陳茂波出席一個創科人才培育的活動，與一批中小學生交流。（陳茂波網誌）

他說港投公司今年將舉辦「國際人工智能青年科學家論壇」，匯聚行業的高端人才，促進人工智能的技術交流和產業化發展，包括開源（Open Source）技術。當中，RISC-V開源芯片的設計和應用，是策略性布局未來發展的重要一環。

3月15日，財政司司長陳茂波出席一個創科人才培育的活動，與一批中小學生交流。（陳茂波網誌）

他說所有的智能電子產品都依賴芯片，芯片設計每隔十多年便重大革新，引述業界認為目前行業正處於另一個關鍵的革新時點。因此，他認為加強創科人才的培育和匯聚，推動實踐、激發創新，促進科技和產業結合，將為香港經濟高質量發展注入關鍵和令人振奮的動能。