桌球大獎賽逐客令｜陳茂波：同類情況不會再發生　前線已汲取經驗

啟德體育園3月1日開幕以來頻頻甩碌，首場國際大賽「世界格蘭披治桌球大獎賽」首日發生趕客風波，疑點至今未解。財政司司長陳茂波周三（12日）出席一個與青年對話的網台節目時被及政府是否有措施避免出現類似情況，陳茂波回稱「同類情況不會再發生」，認為前線人員已經汲取足夠經驗。



財政司司長陳茂波（前左八）周三（12日）出席青協M21網台「預算案ONLINE@M21」直播節目。（青協提供圖片)

2月底公布的新一份財政預算案，就創新科技、北部都會區、經濟發展、人才培育、關愛共融等範疇提出財政資源的建議。青協為鼓勵年青一代關心社會事務，積極參與表達意見，在周三的青協M21網台推出「預算案ONLINE@M21」直播節目，邀請財政司司長陳茂波出席即場解答由扭蛋機扭出來的問題。

陳茂波與260多名中學生、大專生及在職青年互動交談，分享他對公共財政策劃的心得，並了解青年的回應和看法。

請陳茂波出席即場解答由扭蛋機扭出來的問題。（青協提供圖片)

青協表示，多名中學生關心與自己相關的議題，如校服價格及補習費用上升、DSE中學文憑試考試費用沒豁免、學生津貼取消，以及大學學額競爭劇烈等，期望政府能提供支持措施及援助。

有中學生詢問政府會否設立旅遊專項基金，以推廣舊區或特色地區的文化發展。陳茂波表示，政府會提供資源，協助各區推廣獨特文化，並提到自己在深水埗區長大，認為該區文化特別。

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對於啟德體育園桌球賽後催促觀眾離場的事件，有中四學生詢問政府是否有措施避免出現類似情況。陳茂波回覆稱「同類情況不會再發生」，並認為前線人員已經吸取足夠經驗。