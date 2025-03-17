議員倡推獎賞吸引青少年舉報「太空油」　政府不考慮憂影響成長

立法會保安事務委員會今日（17日）討論禁毒教育和宣傳。選委界議員周文港建議當局，就「太空油」設立舉報獎賞機制，指獎金對青少年具吸引力，禁毒效益較廣告宣傳更有效。禁毒專員李基舜回應指，現時青少年可隨時向警方及海關舉報，加設獎賞元素，或會對青少年的成長造成影響，當局不會考慮。



警方過往檢獲的太空油「依托咪酯」，及含太空油的電子煙機。（警方提供）

民建聯黃俊碩關注，當局會否仿效打擊大麻二酚（CBD）的做法，設立回收點給年輕人交出「太空油」。李基舜指，「太空油」與CBD性質完全不同，CBD出現於護膚品、食物等日常物件，但「太空油」通常透過電子煙吸入，明顯是毒品，因此不會設相關機制。

自由黨議員李鎮強提議，當局向學校及家長派發依托咪酯快速檢測試紙，以隨時了解青少年吸食「太空油」的情況。李基舜解釋，相關快測試紙主要是由警方針對依托咪酯原材料作測試，並非用於體液或毛髮測試，指若有發現吸食「太空油」情況，最好向戒毒機構尋求協助。

毒品「太空油」依托咪酯（Etomidate）吸食日趨嚴重，警方1月起使用俗稱「試紙」的快速檢測工具。使用時將測試棒前端的試紙插入電子煙的吸氣口、注入口等位置，再放入測試溶液，等待10至15秒後，測試棒便會出現測試結果。（廖雁雄攝）

政府為家長辦講座助青少年遠離毒品

九龍中議員楊永杰指，家長在知道青少年吸毒後未必懂得如何處理，建議當局多向家長提供相關資訊，幫助青少年戒毒。李基舜說，當局已為家長舉辦講座，之後會繼續鼓勵更多家長參與。他又說，當局透過在學校舉辦「反太空油毒品周」，希望在朋輩間製造壓力，當學生發現其他同學有吸毒情況，就及早向老師或社工報告；當局亦會與關愛隊合作，逐家逐戶派發禁毒單張。

禁毒專員李基舜（任葆穎攝）

李基舜又指，當局在較多年輕人居住的地方錄得較多「太空油」相關案件，包括北區、元朗及屯門，警方會在這些地區重點巡查，使用依托咪酯快測試紙，但他同時強調「太空油」毒品問題屬全港性問題。

警務處毒品調查科總警司吳國章指，本港的「太空油」多從東南亞國家流入，當局正與有關地區進行情報互通及交流。 對於有學校因為擔心被標籤，而不加入含測檢元素的「健康校園計劃」。李基舜認為，學校參與相關計劃並不會被標籤化，指會採納選委界陳沛良的建議，與教育局商討，要求所有學校加入計劃；又提到有學校擔心工作量而不加入計劃，指可以透過禁毒基金，資助學校增聘人手，處理禁毒活動。