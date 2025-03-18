公立醫院擬加費｜李家超：減少浪費資源提升效率　無削減醫療開支

消息指，公立醫院的緊急、次緊急和非緊急病人收費則由現時180元，提高至與私家診所相若。行政長官李家超今日（18日）在行政會議前強調不是為了削減政府醫療開支，只是調整開支分配，提升服務效率，減少浪費藥物及服務，檢討收費時會將有需要人士放在首位。



李家超表示本月公佈公院醫療收費檢討。（鄭子峰攝）

公院服務加費影響市民求診？ 李家超：要減少浪費資源

公營醫療收費檢討公布在即，消息指，當局擬將急症室收費實施兩級制，需即時或短時間內接受治療的危殆及危急病人免費，至於緊急、次緊急和非緊急病人收費則由現時180元，提高至與私家診所相若，按去年急症室分流病人的比例推算，料約九成半急症室病人要多付費用。

李家超宣佈本屆立法會選舉將於12月7日舉行。（鄭子峰攝）

李家超被問到公院收費提高，會否影響市民求診，以及私家醫院會否要提高收費，李家超表示收費檢討是醫療改革一部分，醫務衞生局有三個原則要遵守。第一，不是為了削減政府醫療開支，只是調整開支分配，以提升服務效率；第二，需要將有需要使用服務的人放在首位，包括經濟有困難及危重病人；第三，減少浪費資源，包括藥物及服務。他已敦促當局盡快完成檢討，目標本月內公佈細節。

醫務衞生局局長盧寵茂（政府新聞處圖片）

電腦掃瞄、磁力共振擬按項收費

醫務衞生局局長盧寵茂早前提及，要通過收費改革，提升醫療保障，特別是保障「急、重、危、疾」，讓市民不至於「大病至貧」。他表示，政府對於醫療承擔不變，費用調整後額外收入會放入其他醫療服務。此外，盧寵茂表示考慮門診按項目收費，例如電腦掃描、磁力共振等，但住院、急診等檢查不會按項收費。

3月18日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（鄭子峰攝）

李家超：重視成立第三間醫學院

醫療服務需要大，李家超表示十分重視成立第三間醫學院，已成立的特別工作組正審視由三間大學提交的建議書，工作組成員有豐富醫學和行政背景的人士，會因應政府要求的十項考慮條件，研究三間大學提交的建議書，期間也會與申請的院校作充分溝通，盡快向政府提交報告。