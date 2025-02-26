預算案2025｜機場離境稅增至200元　研開徵陸路私家車邊境建設費

財政預算案如何開源節流成重點。財政司司長陳茂波今（26日）宣布，由2025/26年度第三季起增加機場離燄稅，由原來120元增至200元，增加近67%，預每年可增加約16億收入，估計對飛機乘客輕微；同時研究向陸路關口離境的私家車開徵邊境建設費，若以每部收200元為例，料每年可有10億元收入，至於旅遊巴及貨車不受影響。



▼1月29日年初一香港機場外遊情況▼



+ 10

陳茂波表示，由2025/26年度第三季起，將飛機乘客離境稅由現時每位乘客120元增加至200元，預計每年可增加約16億元收入，估計對飛機乘客影響輕微。

政府消息人士指，10月1日後乘客購買機需要支付已調整的200元離境稅，但如果現時預購10月之後的機票只需要支付120元。

消息人士又表示，對上一次調整飛機乘客離境稅已是2003年，香港國際機場聯通國際，航線夠多，即使「收貴少少」，相信不會削弱香港機場的優勢、競爭力，亦不會影響旅遊業或香港發展盛事之都。

▼財政預算案．來港旅客增加▼



+ 7

另外，陳藏波稱會研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，旅遊巴士和貨車等不受影響，若以每部私家車收取200元為例，每年可帶來10億元的收入。

政府消息人士表示，去年截至11月有900萬架次車輛經陸路口岸進出香港，即單向車流約450萬架次。以此推算，如果收取200元私家車邊境稅，每年可帶來10億元的收入。不過實際收費及收費系統設置仍需研究，前題是不影響司機出行意欲，預計今年內將方案提交立法會，最快明年開始收取稅款。

政府開徵陸路關口私家車離境稅，每次離境須付200元。（資料圖片）

▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼



+ 23

▼2月26日 陳茂波公布財政預算案▼

