預算案2025懶人包｜機場離境稅增、高官凍薪　開源節流措施一覽

【財政預算案2025/預算案2025持續更新/預算案懶人包/財赤/滅赤/派錢/煙草稅/2元乘車優惠/公務員減薪/公務員凍薪】新一份《財政預算案》今日公布，面對近千億財赤，政府提出多項開源節流措施，縮減開支方面，包括所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪、公務員編制將削減約一萬個職位、公共交通費用補貼領取門檻將提高至500元等。



增加收入措施方面，政府計劃增加徵稅，包括研究向由陸路邊境私家車徵收邊境建設費、飛機乘客離境稅增加至200元；另擬加大公共服務收費，包括檢視政府隧道及主幹道的收費、交通違例事項的定額罰款等。



新一份《財政預算案》今日公布，外界關注政府如何滅赤。(資料圖片)

支援措施：



∙ 寬減25/26年度首季的住宅物業差餉，以每戶500元為上限

∙ 寬減25/26年度首季的非住宅物業差餉，以每戶500元為上限

∙ 寬減24／25課稅年度百分之一百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1500元

∙ 寬減24／25課稅年度百分之一百的利得稅，上限為1500元

∙ 向領取社會保障金的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助標準金額，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及為在職家庭津貼計劃作出相若安排

∙ 徵收100元印花稅的物業價值上限，由三百萬元提高至四百萬元，即日生效

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+ 2

嚴控政府開支增長措施



∙ 25／26年度節省政府經常開支的幅度，將由原來1%，增加至2%，並延續兩年至27／28年度。連同24／25年度1%的減幅，累計的削減幅度為7%

∙ 未來三年資助大學撥款為681億，已達每年2%的節省目標，與政府削減經常開支的幅度一致

∙ 政府消息指，25/26學年起取消為中小學幼稚園生提供每年2500元學生津貼

∙ 公務員編制在26／27及27／28年度每年分別減2%。預計至27年4月1日，在本屆政府任期內將削減約一萬個職位

∙ 防疫抗疫基金約有150億元的餘額，將在下月回撥該筆餘額至政府帳目

∙ 收緊「二元優惠計劃」，受惠對象不變，票價低於或等於10元，維持繳付2元車費，至於票價高於10元則繳付全額車費的2折

∙ 「公共交通費用補貼計劃」，由25年6月起，將計劃的補貼領取門檻，由每月公共交通實際開支水平400元提高至500元。政府就市民每月超出500元的開支部分，維持提供三分之一的補貼，每月400元的補貼上限亦會維持不變

∙ 25/26年度，所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，包括行政長官及政治委任官員；行政會議非官守議員；全體公務員；立法會主席和所有議員，以及秘書處人員；終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員；以及區議會議員

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+ 1

增加收入措施



∙ 由25／26年度第三季起，將飛機乘客離境稅，由現時每位乘客120增加至200元

∙ 即日起，各項人才及資本投資者入境計劃將收取申請費600元，並把簽證費按逗留期限長短上調至600元或1300元

∙ 檢視各政府隧道及主幹道的收費。另檢討電動私家車牌照費、停車收費錶的收費，和交通違例事項的定額罰款

∙ 研究向由陸路邊境管制站離境的私家車徵收邊境建設費，旅遊巴士和貨車等不受影響。若以每部私家車收取200元為例，每年可帶來約10億元的收入

∙ 預計25／26至29／30年度的五年間，每年在「政府可持續債券計劃」及「基礎建設債券計劃」下，發行債券合共約1500億元至1950億元

∙ 積極探討規範籃球博彩活動，並邀請香港賽馬會提交建議

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+ 9

創科及人工智能發展



∙ 預留十億元成立香港人工智能研發院

∙ 港交所正積極籌備開通「科技專線」，便利有關企業的上市申請準備工作

∙ 辦首屆「國際機器人大會」，匯聚頂尖科企、學術機構和投資者，展示最新科研成果和應用場景

∙ 預留37億元加快完成河套合作區，香港園區第一期的基及公用設施

交通發展



∙ 年內展開港深西部鐵路（洪水橋至前海）項目的勘查及設計研究，以及北環線支線的詳細規劃及設計

∙ 年中推三億元資助計劃，推動業界在2030年累計裝置3000個遍佈全港的高速充電樁，供額外16萬輛電動車使用

∙ 預留四億七千萬元，資助專營巴士營辦商購買約600輛電動巴士。另外亦預留一億三千五百萬元資助的士業界購買3000輛電動的士

土地及房屋



∙ 來年不推售商業用地，考慮將部份商業用地改劃做住宅用途，推遲洪水橋／厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限

∙ 來年賣地表包括八幅住宅用地，加上鐵路物業發展、市區重建局及私人發展和重建項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約一萬三千七百個單位

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+ 7

旅遊發展



∙ 向旅發局撥款12億3500萬元，以助與更多國際品牌合作舉辦活動

∙ 推一系列特色旅遊項目，例如生態旅遊、熊貓旅遊、賽馬旅遊等

∙ 在中環、灣仔、北角及尖沙咀海濱，加設輕食飲品攤檔

∙ 邀港鐵研究紅磡站南面的臨海及前碼頭用地打造成海濱新地標，包括建具特色的商業及住宅項目，提供零售、餐飲、娛樂等設施，並設立遊艇會，以帶動遊艇旅遊。年中就土地用途提出建議。

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+ 6

金融政策



∙ 港交所將在年中起，就交易後系統逐步引入新功能，並升級進行系統升級，以確保年底前在技術上兼容T+1結算周期，以縮短結算周期

∙ 港交所與證監會將在年內就改善交易單位制度（即俗稱「手數」制）提出建議

∙ 推進上市制度改革，檢視上市規例和安排，改善審批流程；優化雙重主要上市及第二上市門檻，以及檢討市場結構，包括研究設立退市後場外交易機制

∙ 中國人民銀行與金管局正積極落實兩地快速支付系統的互聯，為兩地居民提供全天候即時小額跨境匯款服務，預計最快在年中推出

∙ 根據《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》第二份修訂協議，香港銀行在內地分行從事銀行卡業務的限制將於下月取消

∙ 優化與內地互聯互通機制，包括在香港推出離岸國債期貨，以及盡快落實引入股票大宗交易，並將房地產投資信託基金納入互聯互通標的。積極研究推出進一步擴容增量方案，擴展大灣區跨境理財通，提升市場流動性，豐富風險管理工具箱

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+ 4

教育發展



∙ 「籌備新醫學院工作組」年內完成評核及向政府提出建議。預留資源以配對形式供大學籌建新醫學院

∙ 「香港博士研究生獎學金計劃」名額將增至每年400個

醫療及社會福利



∙ 下年度增加一千張長者院舍照顧服務券，令總數增至六千張；長者社區照顧服務券亦會增加一千張，令總數增至一萬二千張

∙ 年內會就強積金「全自由行」的具體方案諮詢公眾，隨後向政府提交建議，務求於積金易平台全面運作後盡快實行

∙ 正檢討公營醫療資助架構及水平，以加強公共醫療服務的財政可持續性，並更好支援危重病人和有經濟困難的人士。檢討結果年內公布。

▼財政預算案．層市民生盼政府「派糖」▼



+ 10

環保措施



∙ 增撥一億八千萬元，增加全港住宅的智能廚餘回收桶或廚餘收集設施，擴大回收網絡和提升回收量

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+ 14

▼財政預算案．鼓勵生育成率不明顯▼



+ 9

▼財政預算案．縮減醫院撥款▼



+ 12

▼財政預算案．輸入專才▼



+ 2

▼財政預算案．學生津貼惹縮減憂慮▼



+ 13

▼財政預算案．街上吉舖比比皆是▼



+ 6

▼財政預算案．基層期望政府「派糖」▼



+ 5

▼財政預算案．推動市民轉用電動車▼



+ 8

▼財政預算案．違法泊車「牛肉乾」加價▼

