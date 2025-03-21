謝展寰訪京晤海關總署副署長　冀更多類別食品善用便利通關安排

環境及生態局局長謝展寰周四（20）展開北京訪問行程，曾到訪國家海關總署及與副署長趙增連會面。謝展寰表示，去年5月起推行的便利通關安排運作暢順，大大縮短香港製造食品在清關時所需時間，雙方均表示希望日後可在更多食品類別善用便利通關安排。



訪中國農業科學院參觀科研溫室等設施

謝展寰上午首先到訪中國農業科學院，參觀國家作物種質庫、蔬菜花卉研究所溫室和院部科研溫室等設施，了解國家最新的農業發展和科技。

他下午禮節性拜訪國家海關總署，與副署長趙增連會面，就保障供港食物供應、便利香港製造食品輸入內地的通關安排，以及加強食品貿易方面的合作等多個議題交流。

晤國家生態環境部等代表 商生態環境領域合作

隨後，謝展寰與與國家生態環境部、國家應對氣候變化戰略研究和國際合作中心，以及「一帶一路」綠色發展國際聯盟的代表會面，就生態環境領域合作以及有關應對氣候變化等議題進行交流。

環境及生態局常任秘書長（食物）楊碧筠、漁農自然護理署署長黎堅明、氣候變化專員李學賢、食物安全專員黃宏醫生，以及來自環境及生態局、漁農自然護理署和環境保護署的人員亦有隨行訪京。