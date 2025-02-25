膠樽紙包飲品盒生產者責任制　謝展寰稱罰則高於回收成本增加動力

撰文：吳綽詩
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政府計劃今年第二季提出修例，擴展生產者責任制至飲品膠樽、紙包飲品盒，首階段的目標回收量分別30%及10%，若生產商不達標會有罰款。環境及生態局局長謝展寰表示，生產商雖然可以聘請承辦商協助回收，但最終責任也是歸於生產商或入口商。詳細罰則仍在敲定，原則是要大於回收膠樽成本，令商家「有動力去收」。

環境及生態局早前向立法會提交文件，計劃今年第二季修例，將生產者責任制擴展至飲品膠樽、紙包飲品盒等。修例後第一年作準備、宣傳及教育，並且設立足夠適應期後才實施。

環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片/廖雁雄攝）

生產商可自行回收或聘請回收商承辦，環境及生態局長謝展寰今早（25日）在電台節目表示，如果回收量不達標，將會按差額設立罰則，最終責任會歸於飲品生產商或入口商。他又說，罰則及具體做法仍與業界討論中，原則是罰款大於收回膠樽成本，令商家「有動力去收」。

現時膠樽及紙包飲品盒的回收量分別14%及1%，修例後首階段的目標回收率達30%及10%，期望6至8年後到第四階段，分別提升至75%及50%。每個階段的實施時間表，謝展寰表示會視乎進度推行，「如果進度好，就快啲」。他又指業界關注能否順利推行，因此「開頭目標唔好定得咁高」。

現時本港有約150部入樽機，預計到第4階段時會增至過千部。謝展寰估計並非完全靠入樽機，大型超市或售賣點的回收點可能以人手方式回收，展銷場合的小型供應商可獲豁免回收飲品容器。

現時膠樽及紙包飲品盒的回收量分別14%及1%，修例後首階段的目標回收率分別為30%及10%。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

黃家和：好難要求供應商回收　傾向聘請承辦商

香港食品及飲品行業總會主席黃家和認為，除了少量大型生產商，本港很多飲品供應商是中小型企業，再分銷至下游。政府計劃要求每支飲料加貼回贈標籤，黃家和認為工序並不簡單，不可能人手貼大量貼紙，要自動化並更改整個工序，對小公司而言是問題。

至於傾向自行回收抑或聘請承辦商，黃家和表示「好難要求供應商回收」，因產品已分銷至各處，會傾向聘請承辦商，而當中的成本，最後或轉嫁至消費者。他又預計不能達致回收目標，生產商或需付差額罰款。

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