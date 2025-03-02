以億計公帑建區域供冷系統　謝展寰：是時候打破　其他城市為私營

啟德為全港首區採用區域供冷系統，為非住宅建築物，例如商場AIRSIDE、啟德體育園等供應冷氣。政府消息人士早前表示，2013年建設系統至今開支為92億元。財政預算案提出，洪水橋／厦村和新田科技城或同樣採用系統，環境及生態局局長謝展寰表示規模將是全港最大，政府工程費用達數百億元。



經局方檢視後，初步估計可節省不少於400億元的工程開支。不過，謝展寰他認為政府直接建設和營運已起了示範作用，「是時候打破以往做法」，又指很多城市不是政府負責建設和營運域供冷系統。



環境及生態局局長謝展寰表示，區域供冷系統通過高效能源利用和集中管理，有助於減少溫室氣體排放。（環境及生態局局長網誌圖片）

啟德為全港首個採用區域供冷 耗資92億元

區域供冷系統 (District Cooling System, DCS) 是一種集中式的冷卻系統，通過中央冷卻站製冷，並將冷卻水或冷氣輸送到整個地區的多個建築物，即是地區性的中央供冷系統。深圳前海、廣州、重慶、新加坡、巴黎和多倫多等，都採納這種供冷方式。香港啟德設有全港首個供冷系統設，為非住宅建築物及啟德體育園提供冷氣。政府消息人士早前表示，2013年建設至今的核准開支為92億元。

謝展寰在網誌表示，集中式製冷系統通常採用大型高效冷卻機組，能源利用效率比單一建築物的分散式空調系統高得多，有助於減少溫室氣體排放，降低運營和維護成本。他又指，用戶無需投資昂貴的冷卻設備，僅需支付使用費，從而減輕了建築物開發商和業主的財務壓力。

區域供冷系統通過中央冷卻站製冷，並將冷卻水或冷氣輸送到整個地區的多個建築物。（環境及生態局局長網誌圖片）

謝展寰：很多城市不是政府建設和營運系統

謝展寰認為，區域供冷系統有著成本效益的優勢，應該是一盤有潛力的生意。以往由政府直接建設和營運區域供冷系統的做法，除了需要動用大量公帑，還排除了私人企業參與的種種好處。

政府率先在發展區建設和營運區域供冷系統，已經起了示範作用和印證了區域供冷系統的可行性。我認為是時候打破以往做法，探討更好的方式來建設和營運未來新發展區的區域供冷系統。 環境及生態局局長謝展寰

他表示很多城市不是由政府直接建設和營運區域供冷系統，原因是涉及大量公帑，政府掌握會扼殺市場機遇，加上缺乏市場競爭，一般經濟效率較低。

謝展寰指很多城市不是政府建設和營運區域供冷系統，認為香港是時候打破以往做法。（資料圖片）

洪水橋、新田或採用系統 第二季向立法會交代

謝展寰表示除了啟德，東涌和古洞北新發展區正在建設區域供冷系統，洪水橋／厦村和新田科技城新發展區仍在規劃工程階段。他預料該兩區將是香港規模最大的區域供冷系統，工程費用達數百億元。經局方檢視及壓縮規模後，估計可以節省不少於400億元政府工程開支，將於第二季向立法會環境事務委員會報告。