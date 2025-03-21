公屋富戶加辣｜陳學鋒促重推租置計劃　公屋聯會：加幅大、打擊廣

【公屋富戶／富戶政策／一文看清】房委會資助房屋小組通過建議公屋富戶「加租」，需繳2.5至4.5倍租。以入息超過限額2至3倍為例，建議由繳付1.5倍租金加至2.5倍，較現時入息超額4至5倍「超級富戶」要繳付的2倍租金還要高。民建聯認同富戶的租金有上調空間，認為有助合理地平衡公屋資源，又促請政府重推「租置計劃」滿足市民置業需要。



不過，公屋聯會則認為富戶租金的上調幅度較預期大，對富戶的打擊廣。該會又指政策目標是透過調高「富戶」租金，拉近與私人住宅單位租金與入息中位數比例，惟問題的關鍵在於究竟是香港私樓租金太高，還是公屋租金太低？是值得深思的問題。



現時公屋住戶中，有5%、即4.2萬戶因入息超過限額2倍至不高於5倍，因而被列入公屋「富戶」，要交額外租金。（資料圖片)

房委會資助房屋小組通過建議公屋富戶「加租」，需繳2.5至4.5倍租。以入息超過限額2至3倍為例，建議由繳付1.5倍租金加至2.5倍，較現時入息超額4至5倍「超級富戶」要繳付的2倍租金還要高。房委會估計40,600戶受影響。

現時入息超額5倍的需要遷出單位，新方案下維持門檻，以免影響私人市場對小單位的需求。不過新增一項條件，就是4年入息超額4至5倍的「超級富戶」亦要遷走，預計第一批最快2029年10月交回公屋。另外，房委會資助房屋小組又通過按機制，調升2025/26年度公屋住戶入息和資產限額，兩者較上一個年度整體增加1.7%。

民建聯立法會議員陳學鋒。（盧翊銘攝）

陳學鋒：公屋富戶的租金有上調空間、促重推租置計劃

民建聯房屋事務發言人、立法會議員陳學鋒表示，是次房委會的收緊富房政策的決定，是基於現時公屋居民的可負擔能力及開支水平作出綜合的分析，而經檢視公屋富戶現時的租金水平約為7%，低於一般公屋租戶水平的10%，更遠低於租住私人物業單位住戶的31.5%中位數。因此，民建聯認為公屋富戶的租金應有上調空間，並合理且平衡地回應現時本港整體住宅單位及公屋資源的情況。

至於房委會亦修訂了公屋租戶購買資助房屋後的登記及遷出安排，即容許租戶繼續租住原有的公屋單位，直至簽訂轉讓契據及收到物業單位後才交回公屋單位或刪除戶籍。陳呼籲租戶需自律申報，以避免出現濫用公屋資源之嫌。

陳學鋒表示，各類公營房屋的供應對本港市民來說，是一個很重要的住屋向上流動階梯，促政府重推「租置計劃」，認為可滿足市民置業需求，亦減輕了房屋署日常管理維修的開支負擔，並為現時正面對財赤困境的政府帶來額外庫房進帳。

陳家珮。（蘇煒然攝）

陳家珮：體現公屋政策的初衷

房委會資助房屋小組委員會委員、新民黨立法會議員陳家珮表示，此次優化富戶政策，讓這些公屋租戶多年來的奮鬥實現了經濟上的成長，體現公屋政策的初衷，為基層市民提供向上流的階梯。而且目前本港樓市正經歷調整，同時居屋申請人數減少，而下期居屋銷售的綠白表比例將由四比六調整至五比五，這無疑是更多公屋租戶購買居屋的良好時機。這不僅能減少市場上的供應壓力，也將提升公屋的流轉效率，讓更多家庭能夠改善居住環境。希望這些具經濟能力的公屋租戶能夠把握機會，繼續向上流動，努力為家庭計劃長遠未來，實現更進一步的生活改善。

公屋聯會指提出租金的增加幅度確實較預期的大。（資料圖片）

公屋聯會憂慮租金的增加幅度較大

公屋聯會對於房委會善用公屋資源，以確保資源能幫助基層市民表示認同，但留意到是次收緊「富戶政策」，提出租金的增加幅度確實較預期的大，對此表示憂慮。

聯會指出政府早前曾透露，在研究調整租金上，有提及加大租金如由倍半變兩倍，兩倍變三倍等，雖然當時只屬初步想法，但最終方案提出的加幅較預期為高，對此表示失望，期望調整應取較溫和的幅度，尤其對於原有繳交倍半租的租戶，打擊面較廣、較大。

對於以透過調高「富戶」所繳的額外租金，拉近與私人住宅單位住戶租金與入息中位數比例，聯會表示認為，私人樓宇售價與租金的波動受不同因素所致，而隨著私人住宅售價攀升，租金亦跟隨上升，問題的關鍵在於，究竟是香港私人樓宇租金太高，還是公屋租金太低？聯會認為是值得深思的問題。