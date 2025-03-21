廣東省春茗　李家超：同根同源、同心同德推動粵港澳大灣區發展

廣東省粵港澳促進會今日（21）在本港舉行廣東省2025年春茗。行政長官李家超致辭時表示，香港與廣東同根同源，一起攜手推進大灣區發展，開創新格局，不斷豐富「一國兩制」的生動實踐，為大灣區建設，以三個「新」為基礎，貢獻香港力量。他又稱，「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」形容粵港兩地唇齒相依，將繼續同心同德，推動粵港澳大灣區協同發展，為兩地人民的安居樂業共謀發展，為推進強國建設作出新的更大貢獻。



李家超（右）日前在禮賓府與訪港的王偉中（左）會面（李家超FB）

以三個「新」為基礎 推動粵港澳大灣區建設

至於三個「新」，他指第一個是以新質生產力為源，共築灣區創科高地。今年全國兩會期間，國家主席習近平提到要走科技創新的道路，推動新質生產力發展，香港政府會以變革回應挑戰、以創新驅動發展、以科技引領未來，因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系。他指廣東省先進製造業實力雄厚香港集聚海內外人才，香港將發揮深港河套、廣州南沙、深圳前海等重大合作平台的無限機遇，與廣東優勢互補，加快發展國際創新科技中心，共同發展新質生產力。

第二，以開放新合作為橋，連繫灣區內外經脈。香港會全力發揮香港在「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，積極深化國際交往合作。

第三，以人文新紐帶為媒，綻放一流灣區風華。今年年舉行的「第十五屆全國運動會」及「全國第十二屆殘疾人運動會」暨「第九屆特殊奧林匹克運動會」，是首次由廣東、澳門和香港一同承辦，是三地實現共築休閒灣區、健康灣區的重要合作項目，更為三地人文交流構建新紐帶。

王偉中：全力支持香港發揮獨特優勢

而同場的廣東省省長王偉中致辭時表示，廣東與香港地域相連、人員相親，共同的發展使命和文化根脈讓粵港兩地相互協作，相互成就。廣東將全面且準確、堅定不移「一國兩制」方針，全力支持香港發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，更好融入國家發展大局，維持長期繁榮穩定。

鄭雁雄：粵港互補性和協同性極高

中聯辦主任鄭雁雄表示，廣東兼具機電技術與數位科技兩大優勢，香港既有人工智慧等領域的創科優勢，也有國際教育樞紐的人才支撐和國際金融中心的金融支撐，更有內聯外通、高端服務業的獨特優勢，與廣東的互補性、協同性極高，香港携手廣東發展新質生產力前景廣闊。他又稱，服務香港高品質發展及高水準安全，服務粵港深化合作交流，中聯辦責無旁貸。