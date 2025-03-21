保安局去信4間澳洲媒體　對刊載潛逃者任建峰文章表達不滿

保安局副秘書長莫君虞今日（21日）去信包括《悉尼先驅晨報》等4間澳洲媒體，對他們日前刊載正被本港警方通緝的前法政匯思召集人、身在澳洲的任建峰（Kevin Yam）的文章表示不滿。莫在信中表示，強烈反對一名潛逃者，透過毫無根據的指控抹黑中央政府和特區政府，又重申執法行動依法進行，從無發出任何匿名信件，亦無用非法手段促使嫌疑人回港。



金鐘添美道政府總部。（黃偉民攝）

保安局：港府不會發出匿名信 文章是散播對中央及特區的仇恨

任建峰日前撰寫題為為何被懸紅通緝的文章，內文提及墨爾本有居民收到徵集其行踪的匿名信，並指稱信件是特區政府發出。保安局副秘書長莫君虞今日（21日）去信4間澳洲媒體，對刊載相關文章表示不滿。他在信中表示，強烈反對一名潛逃者用毫無根據的指控，抹黑中央政府及特區政府，指港府不會發出匿名信，亦不會以非法手段促使嫌疑人返港。

他表示，該篇文章是散播對中央及特區政府的恐懼和仇恨，是恐嚇香港法官，強調本港司法制度一向受到國際高度評價，任何組織及個人向法官及司法人員施壓，都是破壞特區法治的行為，理應受到強烈譴責。而港府不會被嚇倒，會堅決維護國家安全。

此外，莫君虞表示，特區執法行動依法進行，對潛逃境外的犯罪嫌疑人亦不例外，港府會繼續以合法方式追捕潛逃者，追究其涉嫌危害國家安全的行為。

國安處懸紅100萬元通緝8名流亡海外人士。（陳浩然攝）

香港警方國安處在2023年7月3日公布懸紅各100萬元通緝8人，包括任建峰、袁弓夷、郭鳯儀、郭榮鏘、許智峯、蒙兆達、劉祖廸及羅冠聰，每人懸紅100萬元，希望公眾提供相關人士或案件的消息。