23條立法｜草案刊憲3小時火速首二讀　鄧炳強：感謝立法會配合

基本法23條草案今天（8日）早上8時許刊憲，名為《維護國家安全條例草案》，3小時後，立法會隨即加開大會審議草案，為23條草案首讀、二讀，二讀辯論中止待續。同日下午召開兩節法案委員會會議，火速審議條文。



保安局局長鄧炳強在立法會會議上表示，非常感謝立法會主席梁君彥及立法會23條小組委員會的配合，凸顯行政機關、立法機關合作。立法會主席梁君彥表示，基本法23條已經耽誤26年，政府、立法會要攜手盡早完成立法。



立法會加會火速首、二讀 梁君彥：政府、立法會要攜手

昨日（6日）行政會議加開特別會議，通過《基本法》23條條例草案，今日（7日）刊憲並交由立法會審議。特首李家超致函立法會主席梁君彥建議立法會從速展開審議，立法會今日早上11時加開會議首讀、二讀，二讀辯論中止待續，並在下午2時半召開兩節《維護國家安全條例草案》法案委員會會議，火速審理條文。

立法會主席梁君彥在立法會會議上表示，基本法23條立法是整個特區的憲制責任，已經耽誤26年，政府、立法會要攜手盡早完成立法。他指，23條立法有必要性、急切性，完全同意李家超希望盡快進行立法程序的建議，故召開特別會議，務求做到早一日得一日的目標以及全速審議。

鄧炳強：感謝立法機關支持配合

保安局局長鄧炳強稱，為全面落實基本法23條、「5.28決定」及《香港國安法》的責任，今次立法是邁進健全制度及安全機制非常重要的一步。他指，要完善香港特區的法律制度及執行機制，有需要盡快立法完成憲制責任。他表示，得到梁君彥及立法會23條小組委員會的配合，凸顯行政機關、立法機關合作，他對此表示感謝。

鄧炳強：草案清楚界定罪行 無辜者不會誤墮法網

鄧炳強指香港曾經歷安全受到威脅，例如2019年「黑暴」帶來慘痛經曆，如今地緣政治複雜，國家安全威脅可以突如其來，故早一日立法，少一日風險。他又指，早前政府公眾諮詢，有約30場宣講會，讓市民大眾了解建議內容，收到98.6%支持及正面意見，反映立法有強大的民意基礎。他強調23條立法保障言論、新聞、出版、結社、遊行、集會等自由，草案清楚界定罪行及例外情況，有關罪行要證明犯罪意圖，無辜者不會誤墮法網。

叛亂可判終身監禁 煽動意圖罪最高7年

今天（8日）刊憲的基本法23條草案，名為《維護國家安全條例草案》，一共有212頁，各項罪行刑罰曝光。其中，叛國罪、叛亂罪刑罰最高，一經定罪，可被判處終身監禁；非法披露國家秘密一經定罪，可被判監10年；煽動意圖罪最高7年。其他罪行如涉及勾結外國或境外勢力，會被加刑。

草案亦建議，延長危害國家安全被捕人目前48小時的羈留期，總警司級或以上的警務人員可以向裁判官提出申請，要求在未落案起訴下每次延長7天羈留期，最多14天。