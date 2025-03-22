盧寵茂偕妻飲早茶再漫步花間　不忘為公務「賣廣告」｜政壇諸事町

香港花卉展覽（花展）將於明日（23日）晚上九時閉幕，醫務衞生局局長盧寵茂也把握機會，今日（22日）偕妻子到場漫步花間。醫衞局在社交平台上發文指，局長夫婦二人早上先到蓮香樓飲早茶，現場見到來自世界各地的旅客慕名而來，不同語言、不同族群的遊客透過一壼香茶、幾籠點心，感受著港式飲茶的獨有文化。



盧寵茂偕妻子參觀花卉展覽（醫務衞生局FB）

盧寵茂（右）與妻子到蓮香樓飲茶（醫務衞生局FB）

醫衞局的發文指，局長與太太在維園漫步花間，又形容場內各式花卉爭妍鬥麗，「綻放英姿」，多個精心設計園林造景，既有傳統中式園林的雅致，亦有揉合現代藝術的創新靈動，一片生機盎然，美不勝收。

盧寵茂卸下西裝，以一身便裝參觀花卉展（醫務衞生局Fb）

相片中可見，盧局長卸下一身西裝履革，一身便服加Cap帽，輕裝上陣拍拖去。不過，帖文也不忘公務，為「香港盛匯超級三月」宣傳，指是充滿精彩活動和國際級盛事的季節，為市民和海內外遊客帶來各式體驗和美好時光。春日花展，萬象更新，正如香港亦在深化改革、創新求變的道路上昂首闊步，未來必定綻放更絢麗奪目的光彩。