鄧炳強以飛鏢比喻紀律部隊：果斷、有韌力、互信合作｜政壇諸事町

「紀律部門飛鏢聯賽2025」啟動禮及首站比賽於今日（23日）舉辦。保安局局長鄧炳強致辭時，以飛鏢比喻紀律部隊，指飛鏢運動要求精準和穩定，正如紀律部隊要有「精確判斷、果斷行動」的專業素養，還要有韌力、互相信任和合作。



3月23日，「紀律部門飛鏢聯賽2025」啟動禮及首站比賽舉辦。（中國香港飛鏢聯合總會）

參加賽事的共有六支紀律部隊的飛鏢隊，包括警務處、入境事務處、海關、懲教署、消防處及民眾安全服務隊。鄧炳強借飛鏢來比喻本港紀律部隊的優良精神，例如飛鏢運動強調精準及穩定，鏢手要集中精神投擲，正如紀律部隊執行任務時，「必須精確判斷、果斷行動，在壓力之下保持冷靜」。

鄧炳強還說，即使上一鏢未達預期，鏢手仍需迅速調整心態投好下一鏢，紀律部隊都會有韌力，「堅持目標、不斷調整」。

保安局局長鄧炳強在「紀律部門飛鏢聯賽2025」啟動禮致辭。（中國香港飛鏢聯合總會）

他還提醒紀律部隊，信任和合作是最可貴的品質，「必須互相信任，和衷合作，才能奪得最後勝利」，總結稱無論做任何事情，只要敢於嘗試、持續參與，「進步必然會到來」。