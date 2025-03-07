為何離港未刊憲？　鄧炳強獲悉《明報》提問：目標打擊政府威信？

保安局局長鄧炳強昨日（6日）離港，赴泰國參與營救行動，再多6名被禁錮的港人將於今晚回港。他今日回港在機場見記者，被問及為何昨日沒有解釋離港原因，又為何沒有像以往，刊憲報公布署任局長人選時，鄧炳強先查詢提問的記者來自哪家傳媒，得悉記者來自《明報》後，先回應指是否出憲報是按實際需要，行動有隱蔽性，不想影響拯救行動及生命。



他又質疑《明報》記者的問題旨在打擊政府威信：「我唔知係咪可能呢個《明報》記者覺得，係能夠搵到一啲政府不足嘅地方，就足以打擊政府威信、就係佢哋嘅目標？」鄧炳強強調，政府目標只有一個，就是盡快拯救人命。



鄧炳強指政府目標是盡快拯救人命（黃浩謙攝）

為何離港無刊憲公報署任局長？ 鄧炳強：按實際需要

有記者提出兩條提問，包括終審法院就支聯會拒交資料案終極上訴得直的判詞中，指出律政司引「公眾利益豁免權」大幅遮蓋國安處的調查報告，問及日後會否不動用相關權力？以及本次的泰國營救行動為何局長沒有解釋離港原因，為何不如以往通過憲報公布署任局長？

記者提問後，鄧炳強先詢問記者來自甚麼機構，記者回應是《明報》，鄧回應稱：「《明報》嘅，好」。

鄧炳強先回應支聯會相關問題，重申政府立場。之後就是否應刊憲公布他離港後的署任局長安排，他表示是按實際需要，由於今次營救行動有隱蔽性，否則會影響行動及影響生命。

鄧炳強質疑記者提問的目標是打擊政府威信。（黃浩謙攝）

之後，他質疑記者目標是找到政府不足之處，打擊政府威信。他表示，他和特區目標只有一個，就是盡快救回人命，強調人命最重要。